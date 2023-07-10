人民网北京7月10日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，在刚刚过去的周末，京津冀和河南、山东、浙江、福建、江西等地出现高温天气，多地超过40℃。今天，高温天气将继续发力，中央气象台继续发布高温橙色预警，西北地区东部、华北大部、黄淮、江汉、江南、华南大部以及四川盆地等地有35℃以上的高温天气，其中，华北东部、黄淮中北部、江南中北部和东部及四川盆地中南部等地部分地区最高气温37至39℃，北京东南部、河北南部、河南北部、浙江东部、福建东部等局地可达40℃以上。11日，北方地区高温范围和强度将有所减小，12日受降水影响，此轮高温过程基本结束。

不过，江南、华南等地的高温仍十分“顽固”，中央气象台预计，未来10天内，高温日数可达7至9天，且湿度较大，体感闷热。另外，本周降雨落区将北抬，山东、江苏等地有较强降雨，中央气象台继续发布强对流天气蓝色预警，预计黑龙江中东部、吉林中东部、辽宁中北部和西南部、河北东北部、北京东北部、天津南部、山东、安徽北部、江苏北部和南部、上海、浙江北部、云南西部和南部等地的部分地区将有短时强降水天气小时雨量30至50毫米，局地可达60毫米以上。吉林东南部、辽宁北部和西部、山东中东部和南部、江苏北部和南部、浙江北部等地的部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹天气。预计，强对流的主要影响时段为今天午后至前半夜。

中国气象局提示，伏天将至，本周南方多“桑拿天”，要注意防暑降温，减少户外活动时间，尽量避免在午后，气温较高时段出行，警惕热射病的发生。江苏北部、山东等地的居民需警惕局地强降雨和强对流天气可能引发的山体滑坡、山洪等次生灾害，远离气象灾害风险较高的地区。

(责编：申佳平、高雷)

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