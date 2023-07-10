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我国发布13种矿产资源全球储量评估数据 

2023年07月10日14:41 | 来源：人民网
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人民网北京7月10日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布《全球矿产资源储量评估报告2023》。该报告在2021年首次发布的《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告》基础上新增铁、锰、铬、铜、铝、铅、锌、磷8种矿产，并更新了锂、钴、镍、锡、钾盐5种矿产数据，全面客观地评估了截至2021年底全球13种矿产资源储量信息。

据介绍，报告采集覆盖全球150个国家的2万余个矿业项目数据，并对全球不同储量体系数据和一些国家公布的储量数据按统一标准进行对标和合理修正，最终获得可靠、可信的全球矿产资源储量评估数据。

报告数据显示，全球铁矿石储量1643亿吨、资源量5828亿吨，全球锰矿储量20.34亿吨、资源量80.73亿吨，全球铬铁矿储量20.42亿吨、资源量43.01亿吨，全球铜矿储量82163万吨、资源量191961万吨，全球铝土矿储量153亿吨、资源量432亿吨，全球铅矿储量7547万吨、资源量27466万吨，全球锌矿储量22567万吨、资源量63578万吨，全球镍矿储量9414万吨、资源量28063万吨，全球锡矿储量327万吨、资源量1002万吨，全球钴矿储量668万吨、资源量2780万吨，全球锂矿（碳酸锂当量）储量13488万吨、资源量38852万吨，全球磷矿储量340亿吨、资源量1,068亿吨，全球钾盐（氯化钾当量）储量149亿吨、资源量690亿吨。

报告显示，全球铁、锰、铬、铝、磷、钾盐和锂资源储量丰富，而锡、铅、锌、镍、钴、铜等资源的保障程度较低。我国这13种矿产的储量在全球占比差异较大，其中锡、铅、锌和锰等4个矿种的资源储量全球占比超过10%，属于优势矿产；而其他9种矿产资源的储量全球占比较低，属于紧缺矿产。

据介绍，该报告的发布进一步丰富了具有我国自主知识产权的全球储量评估体系，为积极推进全球矿业合作、构建全球矿业命运共同体贡献出中国智慧和力量。中国地质调查局计划“十四五”期间将完成对40种主要矿产的全球储量评估，定期动态发布评估报告，提供权威的全球矿产储量数据信息。

(责编：杨曦、高雷)
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