人民网北京7月10日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，7月10日7时10分，55101次检测列车从莱西站开出，标志着潍坊至荣成高速铁路莱西至荣成段（以下简称潍荣高铁莱荣段）联调联试正式启动，开通运营进入倒计时。

潍荣高铁莱荣段位于山东省胶东半岛东南部，线路西起青岛莱西，东至威海荣成，全长193公里，设计时速350公里。全线共设莱西、莱阳南、海阳、乳山南、威海南海、文登南、荣成7座车站，于2020年11月开工建设，2023年6月底完成静态验收。

潍荣高铁莱荣段联调联试大约需要两个半月的时间，期间检测列车、综合检测列车和测试动车组将在线路上逐级提速、折返运行，采集轨道、接触网、基站等设备数据；测试道岔、桥梁、隧道等结构的适用性；验证信号、客服信息、灾害监测等系统的性能和功能，逐步进行测试、调试、整改和优化，最终实现各子系统和整体系统满足验收要求和开通运营条件。

潍荣高铁莱荣段是国家“八纵八横”高速铁路网沿海通道的连接线，也是胶东半岛地区交通运输的主要客运通道。

该条高铁建成通车后，对于补强胶东半岛地区路网短板，加快促进区域一体化发展具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

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