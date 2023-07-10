原标题：城市治理新形态：一城一云，华为云助力城市迈向精细化“智理”

7月9日，华为开发者大会2023 ( Cloud )期间，华为云“一城一云，共助城市迈向精细化“智理”政务高峰论坛正式召开。本次论坛围绕一体化云平台、华为云盘古政务大模型、华为云政务专区、广州白云区城管局案例等关键内容，探讨华为云如何赋能伙伴更高效、安全地实现政务应用现代化、智能化，使能业务持续创新，共同引领数字城市迈向“智理”新时代。

论坛上，华为云公有云业务部总裁高江海发表《一城一云，共助城市迈向精细化“智理”》的主题演讲，分享了华为云在政务云领域的成果及布局，进一步解读华为云盘古政务大模型，发布华为云政务专区等。他表示，华为云深耕政务领域，持续领跑市场，未来将与政府客户、伙伴一起共同努力，做政府数智化转型同路人，以技术创新助力数字中国高质量发展。

一城一云，助力城市迈向精细化“智理”

今年，《数字中国建设整体布局规划》正式发布，明确提出“发展高效协同的数字政务”，助力中国式现代化。对此，高江海表示，华为云将贯彻思想，持续技术创新，推动数字中国的高质量发展。从构筑领先的数智基础设施，到发展开放的政务数字生态，再到建设长效的运营服务体系，华为云将持续携手伙伴助力城市迈向精细化“智理”。

针对政务行业的诸多变化，华为云构筑了城市一朵云参考架构，并全面升级了分布式云原生基础设施、四大生产线、GaussDB、政务aPaaS等能力。

具体而言，首先，构建数字城市基础设施底座的一朵云，结合“云原生×分布式基础设施”的理念，使政务业务和数据的全局统筹和协同，并借助云原生技术实现资源弹性高效与应用敏捷安全治理，让应用敏捷可靠；其次，AI技术与政务知识相结合，通过盘古政务大模型整合NLP、CV、多模态等多种大模型能力，通过小样本快速构建算法，大模型高效进行内容生成，让智能高效落地;同时，构建了政务aPaaS，变成可被调用的API服务开放给政务应用开发者，实现一次开发，全网分发，让优秀快速复制;最后，还构建了安全合规保障体系和规范高效的运营保障体系，并新建政务卓越运营组织，增强驻地技术力量，让合作扎根生长。

高江海透露，华为云已累计服务超过800个国内政务云项目，在全国150多个城市成立了政务云运营中心，实现了从政务云到城市云的平台升级，全面赋能新型智慧城市建设，并帮助广州、长沙等政府客户拿下多项智慧城市建设相关大奖。

首发华为云政务专区，让应用敏捷可靠，加速政务应用现代化

会上，华为云公有云业务部总裁高江海正式发布首个华为云政务专区，致力于更快、更稳、更安全地服务好部委和各级政府。据介绍，华为云政务专区提供敏捷弹性资源，较驻地平台实现40%以上成本优化；同时提供一体化可信开发流水线，助力伙伴实现应用一次开发、全网分发，研发效率TTM从月级缩短到天级。此外，专区全栈合规云服务实时更新，高危漏洞修复2小时内修复，让应用获得最新最强的安全防护能力。

华为云盘古政务大模型，提速三大领域智能场景和应用创新

论坛上，高江海进一步介绍了华为云盘古政务大模型，他表示从2012年起克拉玛依首个政务云项目到现在为止，华为云已积累超过300个场景算法，其中政务视频、政务交互、政务治理三个领域对AI技术的应用更加活跃，在华为云盘古政务大模型的加持下，其中的算法训练效能、内容生成质量等方面得到进一步的提升。

在政务视频领域，针对城市管理、环境保护等场景，伙伴可基于盘古政务大模型(政务CV大模型)进行小样本快速开发，缩短算法开发周期90%，让智能感知高效覆盖海量城市场景。在政务交互领域，盘古政务大模型(政务NLP大模型)相比人工答复效率提升 100%，让智能热线、数字讲解员等场景拥有更流畅、更智能的体验。此外，在政务治理领域，如统一服务窗口，重大活动保障指挥等场景，应用可直接调取政务多模态大模型API，实现秒级的任务理解以及结果生成应答。在此基础上，智能场景和应用的不断涌现，将推动华为云与广大伙伴一同加速城市迈向智慧治理。

携手广州白云区，华为云盘古政务大模型推进智慧城管建设

白云区是广州市面积最大、常住人口最多的中心城区之一，作为超大型城市的中心城区治理任务异常繁重。2017年以来，白云区携手华为云开展智慧城区建设，提升全区政务信息资源统筹管理和集约化运营水平，帮助有30多个部门单位、180余个政务业务系统部署至区内政务云平台，构建起“一屏观白云、一键连指挥、一门办业务、一网统管理”的社会治理格局。

基于白云区政务云底座，白云区城市管理和综合执法局以数字化建设为引擎，通过“数字上图”实现部件管理可视化、人员(物资)管理线上化、作业管理工单化、群众参与多元化。白云智慧城管系统上线以来，已将4.5万多个城市部件、1.4万多个城管物资纳入可视化动态管理，搭建起以感知、分析、服务、指挥、监察为一体的城市管理信息化平台。华为云助力白云区政府部门积极践行白云智慧城管建设理念，全面赋能城市应用智能升级。

十年长跑，华为云携手伙伴在政务领域不断探索前行，沉淀服务经验、持续创新技术，基于“一城一云”理念，华为云推出云原生的“城市一朵云”解决方案，以政务云为核心，运用云原生、分布式等先进技术，构建城市各级、各行业统筹的云资源管理服务能力，形成一体化算力调度体系、协同数据治理体系、共性能力支撑体系以及统一的应用生态市场，面向政府治理、产业发展、社会服务等提供安全可信、长效运营的“城市云”服务。

未来，在数字中国建设趋势下，城市从“治理”到“智理”，对应用敏捷、AI普惠等方面提出了更高的要求，也给华为云及其伙伴提供了更多的发展空间。高江海在最后表示:“我们希望更多的伙伴能够加入我们一起行动起来，全面拥抱新技术，众智成城，共营致远，助力数字中国高质量建设，加速城市迈向精细化‘智理’!”

(责编：曹淼、李源)

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