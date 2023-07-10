原标题：携手中国极地研究中心，万家乐开启“新征程”

7月3日，“征程万里、万家致极”——万家乐与中国极地研究中心合作签约暨授牌仪式在上海雪龙路中国极地考察国内基地举行。中国极地研究中心考察保障部副主任朱江、雪龙2号极地考察船船长肖志明受邀出席签约仪式，并代表中国极地研究中心正式授予万家乐旗下的热水器、烟机灶具、壁挂炉等厨卫产品“中国南北极科学考察选用产品”称号。万家乐相关负责人、行业嘉宾、媒体记者出席了本次签约授牌仪式，共同见证这一重要时刻。

作为国家级重点项目，南北极科考有利于了解气候变化、生态系统的结构和演化规律，为保护南北极乃至全球生态环境提供科学依据。上世纪80年代初，我国首支南极考察队出征，正式拉开了中国极地考察事业的序幕。时至今日，我国已经组织了39次南极科考活动，12次组队赴北极科考，在基础设施、科研装备、科学研究等方面都取得了长足发展，极地科考事业迈进了世界极地科考的“第一方阵”。

作为国内厨卫电器制造商和厨卫品牌，万家乐自1985年创立以来，秉承“万家乐、乐万家”的品牌使命和“求实、探索、创新”的企业价值观，依托强大的创新研发实力，不断赋能产品升级，塑造差异化的竞争优势。从第一台强排式燃气热水器、第一台双高火燃气灶、第一台冷凝式燃气热水器、第一套集成式燃气家用中央热水系统，到零冷水燃气热水器，再到开辟小体积系列燃气热水器新品类……创造了无数佳绩。近年来，万家乐构建起热水、厨电、净水、采暖四大品类布局，通过技术创新和产品结构升级，为用户带来极致的厨卫体验。

万家乐相关领导在致辞中表示，“探索未知、不断挑战、持续突破的极地科考，与专注厨卫、求实创新、追求卓越的万家乐品牌有很高的契合度。无论是理念与精神上的契合，还是研究与技术上的执着，万家乐与中国极地研究中心有着同样的追求。”

现场，双方代表签署合作协议，正式标志双方开启合作新征程。未来，万家乐将依托自身资源和专业优势参与到促进中国南北极科考事业发展的工作中，为极地科考事业贡献一份企业的力量。同时，背靠中国极地研究中心“高精尖”的科研实力，以及其在专业领域的优势和研发成果，双方还将开展联名产品、技术合作、品牌联动等多维度合作，进一步专注产品研发与品质提升，为消费者提供更高品质的厨卫产品。

一直以来，万家乐以陪伴者和探索者的身份，将对美好生活的理解和追求，用心呈现给用户。近年来，围绕科技美学与智能家居方向，万家乐相继推出一系列“智美”兼具的厨卫产品，将厨卫空间打造成艺术空间与智慧整体，为用户构筑健康、舒适的多元厨卫生活。同时，万家乐亦秉持生态优先的可持续发展战略，致力于推动绿色低碳转型发展，为中国家庭提供创新节能减排技术的厨卫解决方案。至今万家乐已赢得了8000多万用户的青睐和认可，成为广大消费者心中的信赖之选。

此次万家乐厨卫产品通过层层筛选，入选中国南北极科学考察选用产品，不仅是对万家乐研发能力、产品实力、品牌文化的有力认可。同时，也是对万家乐厨卫产品品质和环保性能的高度肯定。中国极地研究中心相关领导表示，选择万家乐作为中国南北极考察选用产品，正是因为其卓越的品质。万家乐把对美好生活的理解，都转化成产品，去呈现给用户。从万家乐厨卫产品能看到中国科技的进步、中国“智”造的发展，以及品牌“不断开拓、不断创新、不断挑战”的精神与力量。

仪式结束后，与会嘉宾还在工作人员带领下参观雪龙2号科考船，了解科考事业取得的部分研究成果，近距离感受我国第一艘自主建造的极地科考船的魅力。

当前，我国家电行业正在围绕数字化、智能化这一主题发生重构，“智能、健康、高效、低碳”是行业的大潮流、大趋势。在行业人士看来，与中国极地研究中心达成伙伴关系可以视为万家乐对新领域、新价值空间的探索行动。未来，万家乐将以合作为契机，实现产品、技术与品牌的横向联合，紧跟绿色低碳的发展趋势，研发出更优质、智能化的产品，为用户创造美好新生活。

(责编：董童、李源)

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