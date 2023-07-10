人民网北京7月10日电 （记者王震）据财政部网站消息，为落实好两国元首巴厘岛会晤共识，经中美双方商定，美财长耶伦于7月6日至9日来华访问。财政部相关负责人就美财政部部长耶伦访华具体情况答媒体询问。

财政部相关负责人表示，中方在会见会谈中指出，健康稳定的中美关系不仅有利于两国，也有利于世界的和平与发展。相互尊重、和平共处、合作共赢应是国与国相处的基本之道、正确之道。希望美方秉持理性务实态度，同中方相向而行、共同努力，将两国元首巴厘岛会晤共识转化为实际行动，推动中美关系早日重回正轨。在两国经济和全球共同挑战方面：

一是说明了中美经济关系互利共赢的本质。作为全球最大的发展中国家和最大的发达国家，中美经济关系历经数十年发展，经济结构互补、经贸往来密切，形成了巨大共同利益，彼此都从对方发展中受益，两国经济关系的本质是互利共赢。中方认为，中国的发展对美国是机遇而不是挑战，是增益而不是风险。中美加强合作是两国的现实需求和正确选择。美方表示，其不寻求对华“脱钩”，世界前两大经济体脱钩对两国都是灾难性的，也会给世界带来不稳定。美方无意强迫各国选边站队，使世界经济碎片化。

二是要求美方采取实际行动回应中方对于美经济制裁打压的重大关切。近年来，美方出台一系列对华经济制裁打压措施，损害了中国市场主体的正当权益，破坏了两国关系的民意基础。在会见会谈中，中方再次重申了在取消对华加征关税、停止打压中国企业、公平对待两国双向投资、放宽对华出口管制、取消涉疆产品禁令等问题上的关切，希望美方切实采取行动，回应中方在两国经济关系中的重大关切。

三是阐明了中方关于健康经济竞争的立场。中方认为，实现健康的中美经济关系，必须充分尊重各方正当发展权益，按照市场经济原则和世贸组织规则开展良性竞争。改革开放以来，中国建立并不断完善社会主义市场经济体制，当前正在着力推进更高水平对外开放。中国始终致力于加快营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。依法保护产权和知识产权，维护企业合法权益，对包括外资企业在内的各类市场主体一视同仁、公平对待。中国实现经济快速发展，也为世界经济增长作出积极贡献。差异不应成为产生隔阂的理由，而恰恰是加强沟通和交流的动力。中美应通过坦诚交流，就双边经济领域的重要问题寻求共识，为两国经济关系注入稳定性和正能量。

四是展现了中方对合作应对全球性挑战的积极意愿。当前全球宏观经济金融稳定、气候变化、债务问题等全球性挑战日益严峻。有效应对解决全球性挑战离不开中美协调合作，这符合两国的共同利益，也有利于增进世界人民的福祉。习近平主席先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为应对全球性挑战、共建人类命运共同体提出了中国方案，得到国际社会广泛响应，正在转化为各方的积极行动。面对日益严峻的全球性挑战，希望包括美国在内的发达国家承担应尽责任，理解和照顾发展中国家关切，多为促进全球共同发展尽心出力。

在耶伦财长此访期间，双方一致同意按照两国元首巴厘岛会晤重要共识，后续保持中美经济领域的高层交往和各层级沟通交流。

(责编：王震、高雷)

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