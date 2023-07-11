人民网北京7月11日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月11日08时至12日08时，辽宁东部、山西北部、河北中部、北京北部和西南部、山东中南部、河南东部和西部、安徽北部、江苏北部、湖北北部、四川东部和中南部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；内蒙古南部、黑龙江东北部、吉林东部、辽宁东部、青海南部、甘肃南部、宁夏中南部、陕西北部和南部、山西北部、河北中北部和西南部、北京北部和南部、山东中南部、河南、安徽北部、江苏中北部、湖北西北部、浙江南部、四川中东部和南部、云南西部和南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30-50毫米，局地可达60毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天白天至夜间。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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