人民网北京7月11日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月11日白天，华北中南部、黄淮北部和西部、江汉、江淮中西部、江南、华南大部以及四川盆地、陕西中南部等地有35℃以上的高温天气，其中，陕西关中、河北中南部、山东北部、河南北部、安徽南部、湖北东部和西部、湖南中东部、江西大部、浙江大部、福建中北部、四川东部、重庆中西部和东北部及新疆吐鲁番盆地等地部分地区最高气温37-39℃，河北南部、河南北部、浙江中部、四川东南部、云南东北部局地可达40℃以上。

气象专家提醒，北方高温虽然接近尾声，但户外天气仍较为炎热，时值暑期，公众在外出旅游时仍需做好防暑防晒的措施，避免高温时段长时间的户外活动。

中央气象台最新预报，11-14日，四川盆地、西北地区东部、华北、黄淮、江淮、江汉等地有较强降雨过程，其中，四川盆地、甘肃南部、陕西南部、河南、山东、苏皖北部以及内蒙古东北部、西藏东南部等地的部分地区有大到暴雨，山东中南部、江苏北部等地部分地区有大暴雨；降雨过程伴有雷电、短时强降水、局地雷暴大风等强对流天气。

预计未来24小时，四川、河南、山东以及京津冀地区将有雷暴大风或冰雹天气；黑龙江东北部、河北中北部、北京、甘肃东南部、四川盆地西部、河南东部、山东南部、苏皖北部及西藏东南部等地的部分地区有中到大雨，其中，山东南部、河南东部、安徽北部、江苏北部、四川盆地西北部等地局地有暴雨。

气象专家提醒，7月11日至14日，四川盆地将有持续性降雨，能够增加盆地中南部旱区水资源，但需注意旱涝急转，四川、重庆、山东、河南、江苏、安徽、甘肃、陕西等地易发生暴雨灾害，建议加强灾害隐患点排查，防范可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水、城乡积涝等。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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