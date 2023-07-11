人民网北京7月11日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11日白天至夜间，黄海西南部部分海域、山东半岛南部沿岸海域、江苏北部沿岸海域将有8-10级雷暴大风。11日白天至13日夜间，渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海大部海域、南海南部海域、北部湾将有5-7级、阵风8级的偏南或西南风。

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