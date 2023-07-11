人民网北京7月11日电 （欧阳易佳）据水利部消息，在主汛期来临之前，水利部完成白蚁等害堤动物隐患应急整治，相关各地各流域全面完成工作责任落实、整治方案制定、整治经费筹措、治理措施落实等各项任务，及时消险除患，为水利工程安全度汛又增添一层保障。

4月中旬，水利部部署水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作，指导相关各地各流域，抢抓汛前窗口期，针对水利工程尤其是水库和大江大河干流堤防，抓紧开展整治工作。经过两个半月的全覆盖式排查，共有17个省（自治区、直辖市）和7个流域管理机构发现白蚁等害堤动物隐患，其中，白蚁隐患占76%、鼠洞隐患占23%、獾洞等其他隐患1%。为做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作，水利部协调财政部下达中央财政补助资金2.4亿元，督促落实地方财政投入1亿元。

截至6月30日，相关各地各流域发现隐患全部完成应急整治。白蚁隐患主要采取清巢挖穴、坝面施药、灌烟熏蒸、布设监控诱杀装置等多种方式进行治理，布设监控诱杀桩（包）22.7万个、坝面施药12万处。鼠洞、獾洞等隐患采取诱捕驱离、翻挖回填等方式进行治理。

下一步，水利部将持续抓好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治“后半篇”文章。水利部将督促指导相关各地各流域，对重点地区应急整治工作开展“回头看”，确保整治一处、根治一处。按照“汛期不过、检查不停、整改不止”的要求，加强日常巡查检查，动态更新隐患台账，持续做好隐患排查整治，把风险隐患化解于未萌，保障水利工程安全运行。

(责编：申佳平、高雷)

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