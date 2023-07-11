人民网北京7月11日电 （记者申佳平）7月10日，智能制造创新发展论坛（武汉）在湖北省武汉市召开。工业和信息化部装备工业一司副司长汪宏在致辞中透露，我国智能制造装备产业规模超过3.2万亿元。

汪宏介绍，近年来，我国智能制造发展取得长足进步，建成2500多个数字化车间和智能工厂，工业软件产品收入突破2400亿元，主营业务收入达10亿元的系统解决方案供应商超过了140余家，重点区域转型升级步伐明显加快。未来，工业和信息化部将不断强化与相关部门、重点省份的协同配合，全面落实《“十四五”智能制造发展规划》，系统深入推动智能制造走深向实。

国家智能制造专家委秘书长、工业和信息化部装备工业发展中心主任瞿国春在致辞时提出，我国已进入高质量发展的新阶段，要坚定不移坚持以智能制造为主攻方向和突破口，充分利用这些年大力推进智能制造所形成的良好基础和优势，通过提升智能制造自主创新能力、大力发展智能制造装备、拓展智能制造试点示范的广度和深度，推动产业技术变革和优化升级，推动我国制造业迈向全球价值链中高端。

国家制造强国建设战略咨询委员会主任、中国工程院院士周济表示，新型工业化是推进中国式现代化的战略选择、是构建大国竞争优势的战略选择、是实现我国工业高质量发展的战略选择，也是打造强国建设新动力的战略选择，要以智能制造为主攻方向，推进新型工业化，加快建设制造强国。

国家智能制造专家委员会主任、中国工程院院士李培根讲到，建立智能制造生态，要实现工业软件上云，要建设一个健壮、稳定、和谐的数字化供应链，还要搭建数字化底座，建成数字化平台生态。

国家智能制造专家委员会副主任张相木在谈到推进制造业智能化发展时提出，在智能制造中，智能工厂是精髓、制造知识是灵魂、精益生产是基石，推行智能制造，核心要具备智能装备和工业软件。

据了解，智能制造创新发展论坛（武汉）由国家智能制造专家委员会指导，湖北省经济和信息化厅和工业和信息化部装备工业发展中心共同举办。会上还发布了《面向工业智能化时代的新一代工业控制体系架构白皮书》。

(责编：申佳平、高雷)

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