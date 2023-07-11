原标题：绿树城银｜积极服务 “双碳”战略目标 上海银行联合创立“绿色金融实验室”

2023年上海市节能宣传周开幕式活动传来好消息。

活动现场，上海银行与上海市节能协会、上海市能效中心代表进行“绿色金融实验室”备忘录签约。三方将通过实验室这一合作平台，积极服务于“双碳”战略目标，围绕上海构建“3+6”新型产业体系和产业发展“六化”趋势，以绿色金融助推上海“新赛道 新动能”布局。

除此之外，上海银行张江园区自去年6月份被市经信委批准列入上海市首批创建零碳园区名单来，7月10日正式获得首批零碳园区授牌。

创立“绿色金融实验室”

“绿色金融实验室”是在上海市经信委的指导下，由上海银行与上海市节能协会、上海市能效中心代表联合创立。具体工作推进上，三方将聚焦绿色新材料、清洁能源、新能源汽车、氢能、储能、余能利用、碳管理等绿色低碳领域内的成长型、科创型企业，制定标准化模板和定制化服务，共同研究目标企业的核心技术和碳减排情况，决策并落地精准、高效的综合绿色金融服务方案，精准助力绿色低碳产业发展。

“上海银行作为扎根浦江的本地城商行，始终致力于服务地方经济，在当前上海绿色转型发展的进程中，理应发挥更大作用、承担更多责任。”上海银行行长朱健在主题演讲中表示。

近年来，上海银行着力打造“绿色服务+”产品体系，围绕上海的低碳新赛道产业发展规划，加大绿色金融服务能力和创新力度：比如，在太阳能光伏领域，服务了天合光能、阿特斯、晶科、晶澳等光伏行业的龙头企业，充分联动战略股东桑坦德银行、集团内子公司上银香港，为上述企业提供境内外、本外币一体化的金融服务方案；在氢能产业领域，服务于唐锋能源、重塑能源、亿华通等燃料电池系统、核心零部件企业，为这些高速成长的企业提供投贷联动特色服务；在极致能效领域，专门优化了合同能源管理贷款，在授信期限、担保方式上均予以了放宽，并形成了合同能源管理、知识产权质押贷款、绿色供应链等适用于企业全生命周期的一揽子产品服务方案。

据悉，近期该行还与市融资担保中心、申能（集团）有限公司共同推出上海市首个绿色普惠担保贷款，面向上海地区绿色低碳产业领域的中小微企业、碳资产持有企业，为上述企业搭建了一条便捷、高效的普惠融资通道。

“绿色金融体现的是一种可持续发展理念，商业银行需要将这种理念内化在机制、业务、流程中，在自身资产结构、客户结构、发展结构上进行革新。”朱健表示。

打造“三片试验田”

2023年节能宣传周的主题是“节能降碳,你我同行”。 近年来，上海银行从自身低碳运营做起，致力于打造金融企业节能降碳标杆，助力经济社会绿色转型。以该行刚刚获得经信委首批零碳园区授牌的张江园区为例，去年9月通过产融联动的形式，以合同能源管理模式开展的屋顶光伏已并网发电，相继启动的能源管理平台和数据机房改造工程，每年可产生减碳量612吨。

据上海银行行长朱健介绍，该行将继续打造“三片试验田”，当好绿色低碳的实践者、先行者，打造金融企业低碳化发展标杆。

推动产融联动的试验田。催生绿色产业发展新动能，探索绿色场景在该行办公大楼、绿色网点展现落地成效，推动银企合作，创新发展绿色合作模式；探索碳普惠合作试验田，积极融入上海市碳普惠体系建设工作，以该行碳积分应用为基础，逐步扩大应用场景和覆盖范围，实现数据互联、系统互通，探索开发基于碳积分的金融服务和产品；在创建零碳园区试验田的道路上，贯彻落实二十大报告中“加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略”，形成可复制、可推广的数据中心零碳转型路线图。

未来，上海银行将不断探索创新，加快释放推动低碳发展的绿色动能，在践行绿色转型中实现高质量发展，以更加智慧的金融、更加专业的服务，为上海的城市建设挥洒翠绿色的勃勃生机，为上海的低碳产业发展注入翠绿色的源源动能。

(责编：董童、李源)

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