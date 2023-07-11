国航回应CA1524航班颠簸：一名旅客和一名乘务员受伤
2023年07月11日11:27 | 来源：人民网
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人民网北京7月11日电 （记者王连香）据中国国际航空官方微博消息，7月10日，国航CA1524航班（上海-北京），机型A330-300，在飞行过程中突遇晴空颠簸，机组和乘务组按程序处置，全力维护旅客安全，在此过程中一名旅客和一名乘务员受伤。航班于17时18分正常落地，国航安排专人陪同受伤旅客和乘务员前往医院治疗。国航对受伤旅客和员工表示关怀和慰问，将一如既往地做好安全运行和服务工作。
图片来源：中国国际航空官方微博截图
(责编：王连香、高雷)
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