人民网北京7月11日电 （记者王连香）据中国国际航空官方微博消息，7月10日，国航CA1524航班（上海-北京），机型A330-300，在飞行过程中突遇晴空颠簸，机组和乘务组按程序处置，全力维护旅客安全，在此过程中一名旅客和一名乘务员受伤。航班于17时18分正常落地，国航安排专人陪同受伤旅客和乘务员前往医院治疗。国航对受伤旅客和员工表示关怀和慰问，将一如既往地做好安全运行和服务工作。

图片来源：中国国际航空官方微博截图

(责编：王连香、高雷)

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