“新一厂”第150,000台电池包下线 上汽大众加速电动化布局
近日，上汽大众新能源汽车工厂电池车间迎来了第15万台电池包下线，企业电动化布局转型进程持续加速。
新能源工厂电池车间是上汽大众和大众集团首个JIS(Just In Sequence)生产模式电池车间，电池装配首次与总装车间耦合联接，直接向总装车间输送电池包。整个车间拥有超过138台机器人，壳体生产线自动化率达88%，基本实现无人化全自动生产。
新一厂即“新E厂”
位于安亭的新能源汽车工厂是上汽大众电动车生产的核心基地，目前承担ID.3、ID.4 X、ID.6 X及奥迪Q5 e-tron的生产。
从2015年起，上汽大众就开始筹谋布局，计划将安亭生产基地打造成集“管理总部、智能制造基地、研发创新基地”为一体的具有全球领先水平的现代化总部园区，新能源汽车工厂的建设势在必行。
受制于安亭基地土地稀缺，在确保燃油车生产节奏的同时，加速新能源产能布局，2018年上汽大众借用原安吉物流的用地，开建MEB新能源汽车工厂。2020年 ，累计投资170亿的MEB新能源汽车工厂正式投产，开启了上汽大众电动化和智能化的新篇章。而作为MEB工厂项目的一部分，2022年上汽大众将汽车一厂的部分用地归还安吉物流，作为此前MEB工厂的用地置换，MEB新能源汽车工厂也正式成为上汽大众的“新一厂”。
安亭基地转型 电动车生产布局向沪外拓展
安亭基地的转型不仅只有电动车工厂。2018年，汽车二厂完成改造，成为安亭第一个60JPH标准化生产线工厂，为基地的全面升级奠定了良好开局。2021年，位于汽车一厂原址地块的技术中心二期正式投入使用，它的新使命也从生产制造转变为向研发中心的升级，聚焦面向未来的新能源研发、前瞻研究、虚拟研发等能力建设，研发更符合中国消费者习惯的优质产品。
与此同时，上汽大众的电动车生产布局也逐步向沪外基地拓展。目前，长沙新能源汽车项目也进入设备调试和生产准备阶段，计划在2024年上半年投产，规划年产能10万台，长沙工厂成为继安亭之外上汽大众又一新能源生产基地。
在安亭这片最早开启中国现代汽车工业的土地上，奋斗着一代代汽车人，不断调整自我以应对迅速发展的新汽车生态，用过硬的研发实力开发面向用户的焕新产品。同样在安亭，全新的MEB工厂拔地而起，接过汽车一厂的接力棒，以新生者的姿态，担负起企业电动化转型的使命，将安亭基地打造成智能制造园区“新地标”。
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