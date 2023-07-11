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“迎峰度夏能源保供”系列报道

助力迎峰度夏电力保供 一大批新能源重大工程项目建成投产

人民网记者 杜燕飞
2023年07月11日14:40 | 来源：人民网
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7月8日，新疆乌鲁木齐100万千瓦风光电项目投产发电，该项目是国家第一批大型风电光伏基地项目，每年可新增绿电25亿度，节约标煤83万吨，减少二氧化碳排放量210万吨。受访者供图
7月8日，新疆乌鲁木齐100万千瓦风光电项目投产发电，该项目是国家第一批大型风电光伏基地项目，每年可新增绿电25亿度，节约标煤83万吨，减少二氧化碳排放量210万吨。受访者供图
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自6月底以来，一大批新能源重大工程项目建成投产，为迎峰度夏电力保供再添动力。

在这其中，有中国华电建设的百万千瓦级国家新能源大基地项目——新疆乌鲁木齐100万千瓦风光基地项目，有我国单体容量最大的盐光互补项目——天津海晶100万千瓦“盐光互补”光伏项目，也有中国海油首个陆地集中式光伏发电项目——甘南合作市“牧光互补”40兆瓦集中式光伏发电项目，还有国家电投建设的云南耿马东老95兆瓦集中式光伏项目、青岛曹城山49.8兆瓦风电项目等。

为做好迎峰度夏电力保供，国家发改委政研室副主任、新闻发言人孟玮此前在国家发改委6月新闻发布上表示，国家发改委将系统谋划、抓紧推动支撑性电源、新能源等各类电源建设，加强电网建设，做好接电并网，确保今年迎峰度夏前应投尽投、应并尽并。促进各类发电机组应发尽发，促进风电、太阳能发电、核电多发多用。

中国电力企业联合会数据显示，随着新能源的高速发展，2023年全国新能源发电装机预计将新增2亿千瓦左右，发电装机规模将再创历史新高，将有效保障我国能源安全供应。

“迎峰度夏能源保供”系列报道

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