淘宝上线“淘个好offer”会场 “AI面试”受热捧
2023年07月11日16:45 | 来源：中国网科技
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原标题：淘宝上线“淘个好offer”会场 “AI面试”受热捧
时值毕业季，淘宝上线“淘个好offer”会场上线，首批为提供6万多工作机会。此次入驻淘宝的招聘平台“1号职场”，近日在官方淘宝店上架“AI面试”服务，网友花6.6元，就可以直接约AI面试官“小紫”面试了。
记者登录AI面试页面后，一身职业装的AI女面试官“小紫”就出现在手机屏幕前，一颦一笑与真人无异。“小紫”会提出5个问题，一问一答的视频聊天的方式，全程需30分钟左右。
面试结束后，“小紫”会根据求职者的表现和招聘岗位的招聘要求，确定求职者的岗位能力模型，自动生成评估报告，对求职者的各个维度进行打分和做出评价。
记者看到，AI面试刚上架，就有人下单。有消费者留言称：“天哪，这就是社恐救星”，“面试前可以先来预演一次”。
1号职场合伙人徐阳介绍，AI面试系统的涉及语音、语义、图像等技术，该系统原本是为企业端开发的，企业招聘人员可以根据不同的岗位需求，设置不同的问题和考察维度，来考察候选人，提升工作效率，可满足上万人同时在线面试。此次上架淘宝，希望AI面试系统能够帮助到广大大学毕业生和面试经验少的网友，可以提前在AI面试系统“预演”来发现自身的问题，解掌握面试技巧，提升自身的综合素质。
淘宝“淘个好offer”项目负责人表示，该会场是挖掘淘宝生态的资源，将整合中小商家的用工需求，为求职者提供低门槛、高质量、便捷的求职服务。同时，1号职场同时会获得“淘宝星生代”会场流量、各种营销资源的扶持。
(责编：董童、李源)
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