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“多彩贵州风 黔酒中国行”2023酱香白酒原产地主产区品牌推广活动近日在河南郑州举行。本次活动旨在抢抓发展机遇，开展酱香型白酒原产地主产区品牌推广，巩固提升产业发展优势，加快建设全国重要的白酒生产基地。

贵州省省委常委、常务副省长吴强表示，要加强优质小麦购销合作，开展优质小麦订单种植、产地直购，共同强化质量管理，为贵州酱酒生产稳定提供优质原料。深化白酒产业务实合作，加强白酒科技联合攻关，开展品牌创意设计、质量标准、生产技术研发，完善知识产权保护制度、建设白酒市场体系、规范白酒市场秩序。深化文化旅游产业合作。进一步挖掘文化旅游领域合作潜力，携手加强市场宣传开发和客源引导培育，共同推动文化旅游消费持续提升。

中国酒业协会秘书长何勇表示，“多彩贵州风 黔酒中国行”2023酱香白酒原产地主产区品牌推广活动，既是一次产地与市场的对接，也是一次文化与产区的相会，更是一次好酒与消费的相遇。期待通过此次黔豫互动，在两地政府、企业的共同努力下，让更多的河南市民认识贵州酒、了解贵州酒、爱上贵州酒。

贵州茅台集团党委书记、董事长丁雄军介绍，中国白酒酿造起于河南，中国酒文化也盛于河南，是知名的白酒生产和消费大省。产自贵州的茅台、习酒、国台、金沙窖酒、珍酒、钓鱼台、董酒、小糊涂仙酒等一众知名黔酒品牌，凭借优良的品质、独特的口感和丰富的文化，深得河南人民和消费者的青睐和喜爱，作为贵州白酒企业要努力做到四个“致力于”。致力于保护好独有的天然酿酒产区，致力于提供品质卓越的酱香酒产品，致力于构建共生共荣的厂商关系，致力于推动发展成果惠及更多人民，茅台集团愿同贵州白酒企业、全国白酒企业一道，进一步深化交流、互学互鉴，共同书写“各美其美、美美与共”的行业发展精彩篇章。

作为本次活动承办单位，茅台保健酒业公司董事长汪智明对茅台家族系列产品进行推介，推出茅台醇“缘”文化、台源“福”文化、茅台不老酒“养”文化，构建产品文化体系，为河南消费者带来美的产品、为河南客户带来美的服务、为河南白酒产业带来美的竞合理念。

活动期间，在贵州白酒整体品牌推介的基础上，还开展了美酒集市和夜经济活动，推动白酒消费向场景化、融合化发展，搭建线下体验平台，精准触达消费客群和拉近消费者距离，让活动更加“接地气”“贴市场”。

(责编：申佳平、高雷)

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