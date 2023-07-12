人民网北京7月12日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官方微信公众号消息，近日，国家发展改革委会同相关部门，深入调研了解平台企业发展情况，梳理了一批典型投资案例。从调研情况看，平台企业持续加大在技术创新、赋能实体经济等领域的投资力度。2023年一季度，我国市值排名前10位的平台企业通过自主投资或子公司投资等方式加大投资力度，在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资占比不断提高，环比提升了15.6个百分点。

国家发展改革委表示，总的来看，平台企业通过投资不仅获得了丰厚的回报，提升了企业自身的核心竞争力，也推动了高水平科技自立自强，促进了实体经济提质增效，为推动建设现代化产业体系、促进高质量发展贡献了力量。下一步，国家发展改革委将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。

积极支持技术创新，助力实现高水平科技自立自强

技术创新是企业突破发展瓶颈，提升竞争力的重要途径。为提升企业核心竞争力，平台企业正加大技术创新投入力度。2020至2022年市值排名前10位的平台企业累计研发投入超5000亿元，年均增速达15%，授权专利总量超5万件，专利质量明显提升，成为数字技术创新的关键力量。

调研中了解到，腾讯持续投资支持上海燧原科技有限公司，加强人工智能领域云端算力平台产品和服务等核心业务发展，促进国产高性能AI芯片研发和商业化落地，产品已经应用于云数据中心、超算中心、泛互联网及智慧城市等人工智能应用场景，为行业提供了更多的自主可控的产品和服务选择。美团投资支持荣芯半导体（宁波）有限公司，加强成熟制程特色工艺12寸晶圆制造、晶圆级封装测试等主营业务发展，开展图像传感器、显示驱动等主要产品研发，为美团的无人机、自动配送车、数据中心等业务提供了底层支撑。

积极支持传统产业转型，助力实体经济高质量发展

实体经济是我国经济发展的根基。平台企业有技术、流量、数据优势，有助于吸引汇聚产业链上下游企业加入生态、协同创新，共同推动数字技术与实体经济深度融合，促进传统行业的效率提升，优化经营模式，促进传统产业高端化智能化发展。

调研中了解到，阿里巴巴投资支持农业和服务业转型发展，支持汇通达网络股份有限公司服务下沉市场零售行业企业客户，为合作中小企业提供一站式SaaS+服务及商家解决方案。项目实施为淘宝商户引入了优质供应链服务，支持汇通达提升了服务质量，扩大了服务范围，帮助超过500个乡镇、2.7万家付费门店SaaS+用户实现数字化升级，推动了近千款农产品出村进城，助力城乡共同繁荣。此外，阿里巴巴投资支持重庆洪九果品股份有限公司，实现生鲜水果从加工、包装、仓储到运输环节的垂直整合，形成“端到端”的数字化鲜果供应链，探索解决了鲜果行业分销损耗率大、配送稳定性差、质量难统一等难题，有效提升鲜果产品分销效率，促进了农业数字化转型发展。美团聚焦主营业务，自主投资研发了无人配送车，在障碍物预测模型算法等方面的技术指标已达到国际领先水平。在抗击新冠肺炎疫情期间，无人配送车已应用于封控区配送医疗物品和为独居老人配送生活物资，切实体现了科技改变生活。

积极提升核心竞争力，在国际竞争中大显身手

平台企业立足国内大循环拓展国内国际双循环，是开拓海外市场提升国际竞争力的关键手段。当前，平台企业加强技术创新应用，在增强企业自身核心竞争力的同时，积极参与国际竞争，拓展国际市场，国际影响力不断提升。

调研中了解到，美团投资支持未来机器人（深圳）有限公司，加强自动叉车机器人等核心产品研发，将人工智能、环境感知、深度学习、伺服控制等核心技术应用于工业无人驾驶领域，支持制造业及物流企业降本增效，有效提升企业内部物流效率，降低了用工成本。目前，未来机器人已在全球销售产品超过2000台，落地项目超过300个，业务覆盖超过15个国家和地区。腾讯投资支持北京云迹科技股份有限公司，将自身算力优势与云迹科技的室内定位导航技术优势相叠加，形成了具有国际竞争力的服务机器人产品，截至目前服务用户已超2万家，业务覆盖了41个国家和地区。

(责编：申佳平、高雷)

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