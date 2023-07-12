人民网记者 乔雪峰

重大水运基础设施建设步伐加快，2022年，我国水路固定资产投资同比增长10.9%。

运输保通保畅成效持续巩固，2022年，我国水路货运量、港口货物吞吐量、港口集装箱吞吐量同比分别增长3.8%、0.9%、4.7%。

港航绿色智慧转型加快，2022年，我国集装箱铁水联运量同比增长16.0%。

2022年，全球货物和集装箱吞吐量排名前十的港口中，我国分别占八席和七席。

2022年，我国水运行业交出了亮眼的成绩单，一组组靓丽数据背后展现了我国水运发展的巨大成就，彰显了水运在经济社会发展中所发挥的基础性、先导性、战略性作用。为国民经济持续快速发展提供了强有力支撑。

沧海行舟，破浪前行。7月11日，第19个中国航海日到来，以“扬帆新丝路 奋楫新格局”为主题的2023年中国航海日主论坛在河北省沧州市举办。交通运输部党组书记、部长李小鹏在论坛上表示，本次论坛正值“一带一路”倡议提出10周年之际，论坛邀请各方共商航运发展大计，对充分发挥航运在“21世纪海上丝绸之路”建设中的优势作用，促进航运高质量发展，更好保障全球物流供应链稳定畅通，服务构建新发展格局，促进世界经济和贸易复苏具有重要意义。

创新引领

打造智慧、绿色、平安、高效、开放航运

近年来，我国水运行业发生了翻天覆地的变化，从基础薄弱到创新自强，从先行先试到世界领先，这离不开我国实施的一系列水运领域的积极政策和先进的科技创新手段，为我国交通运输和航运发展奠定了坚实基础。

伴随着智慧港口建设不断提速、北斗系统在水上的应用更加广泛、数字航道的梦想照进现实……科技创新促进了水路交通质量、服务和效益的提升，成为水运行业发展的重要引擎。

李小鹏谈到未来航运发展时指出，要坚持创新引领，打造智慧航运。加快数字化转型，大力发展智慧港口、智慧航道、智能船舶，不断塑造航运发展新动能新优势。

坚持转型升级，打造绿色航运。加快新能源、清洁能源应用，统筹发展绿色港口、绿色船舶、绿色航道、绿色运输组织，加快构建绿色交通运输体系。

坚持底线思维，打造平安航运。持续提升交通基础设施设备本质安全水平，坚决遏制重特大事故发生。

坚持统筹融合，打造高效航运。以联网、补网、强链为重点，加快构建现代化水运基础设施体系，促进水运与其他运输方式融合发展，持续推进港口转型升级和高质量发展。

坚持交通天下，打造开放航运。推进与“一带一路”沿线国家和地区基础设施“硬联通”和规则标准“软联通”，提升国际运输便利化水平。发挥中国国际可持续交通创新和知识中心平台作用，办好全球可持续交通高峰论坛（2023），拓展交通国际合作新空间。

不懈奋斗

为共建“一带一路”发挥重要作用

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，交通运输行业为共建“一带一路”和构建开放型世界经济发挥了重要作用，也为航运业发展积累了宝贵经验。

“服务经济社会发展和稳外贸大局，始终是航运业砥砺前行的初心使命。”交通运输部副部长付绪银指出，航运业积极对接经济社会发展和国际贸易需求，紧密围绕国家重大战略实施，不断提高服务保障能力。

截至2022年底，我国海运船队运力规模达3.7亿载重吨，较十年前增长一倍，船队规模跃居世界第二，船队现代化水平显著提升，海运承担了我国约95%的外贸货物运输量，为保障国民经济和对外贸易发展发挥了重要的“压舱石”作用。

付绪银指出，打造布局完善、运行高效的基础设施体系，始终是航运业可持续发展的牢固基石。2022年全国港口货物吞吐量达156.8亿吨，集装箱吞吐量近3亿标箱，较十年前分别增长33%、56%，成为服务经济社会发展的“硬核”力量。

10年来，我国已与100多个国家和地区建立了航线联系，航线覆盖“一带一路”沿线所有沿海国家和地区，服务网络不断完善，海运连接度全球领先。

推进航运业高质量发展

奋力当好中国式现代化的开路先锋

当前我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程。航运业要服务构建新发展格局，推进航运业高质量发展，力争在加快建设交通强国、奋力当好中国式现代化的开路先锋征程中走在前列。

未来航运发展如何做大做强？对此，付绪银从四个方面进行了阐述，他指出，一是以打造一流的基础设施和运输装备为重点，继续走好强基固本之路，积蓄航运业发展新势能。包括构建现代化港航基础设施体系、打造世界一流海运船队、保障物流供应链稳定畅通。

二是以深化互联互通为重点，继续走好开放合作之路，构筑航运业发展新高地。包括加强基础设施“硬联通”和规则标准“软联通”、共建辐射全球的航运枢纽等。

三是以提升绿色低碳智慧水平为重点，继续走好创新驱动之路，塑造航运业发展新优势。包括推进航运业全面绿色低碳转型、推进航运业数字化智能化转型等。

四是以提升风险防范能力为重点，继续走好安全发展之路，筑牢航运业发展安全屏障。包括防范化解安全生产风险；防范化解海洋污染风险等。

船舶防污加码

全球航运进入减排新时代

航运业在国际供应链中扮演着举足轻重的角色，但长期以来，船舶排放对环境所造成的污染一直是国际社会关注的问题。

国际海事组织一直致力于在全球航运业中推广节能减排理念。为应对航运业对环境的影响，国际海事组织制定了《国际防止船舶造成污染公约》（以下简称《防污公约》）。今年是《防污公约》制定50周年，因此国际海事组织把“《防污公约》50周年——我们的承诺一如既往”作为今年世界海事日的主题。

近日，国际海事组织正式通过了《2023年船舶温室气体减排战略》，标志着全球航运减排新时代的来临。

此外，国际海事组织将积极推动航运业的脱碳发展，并助力低碳和零碳燃料的创新研发，以实现《2023年船舶温室气体减排战略》的目标。

近年来，我国港口加快绿色转型。交通运输部不断完善绿色港口的标准体系，去年以来先后发布了《水运工程节能设计规范》《港口工程绿色设计导则》等标准，通过标准引领，推动港口绿色低碳转型。加快推进港口大宗散货绿色集疏运，沿海主要港口煤炭集港都是通过铁路或者水路完成，今年1-5月煤炭、矿石通过铁路、水路、封闭式皮带廊道和新能源汽车等绿色运输方式的疏港比例进一步提升到92.7%和79.1%。

此外，还建立了长江经济带船舶和港口污染防治长效机制，到去年底基本做到了船舶污染物的来源可寻、去向可溯，构建了多部门联合监管和互联网监管格局，基本转入常态化运行。

(责编：申佳平、高雷)

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