人民网北京7月12日电 （记者车柯蒙）产业链供应链畅通稳定是经济平稳健康发展的基础。今年以来，税务部门扎实开展主题教育，大兴调查研究，深入企业了解情况、询问需求，聚焦产业链供应链不畅的困难企业发展诉求，持续深化“补链助企”，在尊重企业意愿前提下，充分发挥税收大数据作用，为困难企业牵线搭桥，帮助企业拓展上游原料供给来源、打通下游产品销售渠道，助力供需双方对接。

数据显示，今年上半年，全国税务系统累计搜集原材料短缺企业信息4262户，利用“全国纳税人供应链查询”功能匹配供应商15626户，帮助3670户企业有效实现购销，金额105.02亿元。其中，帮助制造业企业有效实现购销3041户，金额84.48亿元。

烟台亨圆隆汽车配件有限公司是山东省烟台市一家从事发动机轴瓦、轴套和制动器及配件等汽车零部件制造七十多年的民营企业。今年以来，受原材料特种铜价格影响，企业出现原料供应紧张。烟台市税务局工作人员走访企业了解到这一情况后，迅速安排专人为企业查找合适的原材料供应商，最终成功为企业联系到了江苏某钢材供应商，两家公司签订了总价87.73万元的铜材采购合同，并达成了长期合作协议，解除了企业原材料供应燃眉之急。

辽宁依生生物制药有限公司前段时间急需采购一批符合国家标准的医用氧气，但通过众多渠道都未找到符合企业条件的供货商。当地税务部门了解情况后开展点对点帮助，在“全国纳税人供应链查询”平台里按企业需求设置指标，筛选符合要求的供应商，在沟通合作意愿后，向企业推送了供应商匹配名单，双方迅速达成合作关系，签订采购合同，保证了持续正常经营。

国家税务总局纳税服务司有关负责人表示，税务总局把“补链助企”纳入到了今年“便民办税春风行动”的举措中，对“补链助企”的数据平台——“全国纳税人供应链查询”平台进行了优化，丰富完善了企业信息，进一步提高了需求匹配度。平台优化后，查询功能的反应效率得到提高，更加便于精准帮扶，在为企业定制“专属清单”、推进一企一策服务上也更有准星，实现既“补链”又“强链”。

(责编：申佳平、高雷)

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