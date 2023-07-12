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国家开发银行：上半年发放能源领域贷款3461亿元 同比增长18%

2023年07月12日10:07 | 来源：人民网
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据国家开发银行消息，今年以来，该行聚焦服务保障国家能源安全，加大中长期信贷投放，重点支持了一批油气管网、光伏、风电等能源基础设施项目建设。同时，立足以煤为主的基本国情，扎实做好能源保供金融服务。今年上半年，该行发放能源领域贷款3461亿元，同比增长18%。

据悉，为推动相关工作，开发银行加强与国家能源局等主管部委沟通对接，立足职能定位，加大项目开发和评审发放，积极探索通过构建与电力生产与供应等能源行业特点相适配的融资模式，打通制约基础设施融资建设的堵点难点，强化开发、评审、信贷投放等各环节协同联动，着力提升服务国家战略和实体经济发展质效。

开发银行相关部门负责人表示，下一步，开发银行将认真贯彻中央部署，聚焦主责主业，支持加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，持续加大对清洁能源基础设施建设、传统能源清洁高效利用等领域的支持力度，为保障国家能源安全作出新的贡献。

(责编：曹淼、李源)
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