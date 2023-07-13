原标题：2023全国暑期消费季暨不夜重庆生活节启动

7月12日晚，2023全国暑期消费季暨不夜重庆生活节在渝中区解放碑十字金街正式启动。市委副书记、市长胡衡华，商务部副部长盛秋平出席启动活动。

副市长张国智，市政府秘书长罗清泉参加。

当晚，解放碑十字金街化身奇妙不夜境，打造了镜像舞台、妙物大街、美好生活展、运动嘉年华等场景与多种互动活动。同时，重庆南岸南滨路、九龙坡巴国城、江津人民广场、合川花滩世纪乐都，成都宽窄巷子、夜游锦江等川渝两地人气夜间消费场景也通过视频向观众、游客介绍了丰富多样的夜生活方式。现场还视频发布了“2023不夜重庆生活节”活动亮点，中国建设银行发布了“小美好中国行”。

据悉，全国暑期消费季是“消费提振年”6大主题活动之一，活动期间，商务部将组织各地举办各类消费促进活动，满足群众消夏避暑、休闲旅游、夜间消费、欢度暑假等多元消费需求。“2023不夜重庆生活节”将持续到9月份，在此期间将接连举行“夜味”“夜养”“夜赏”“夜玩”“夜购”五夜主题消费活动、“潮惠夜重庆”消费福利发放活动、200余场商文旅体融合的特色活动，通过线上线下联动，提质夜间经济发展，做靓“不夜重庆”品牌，为市民、游客带来诸多消费福利和消费新体验，进一步扩大“不夜重庆”城市IP影响力，助力国际消费中心城市培育建设。

启动活动后，胡衡华一行前往妙物大街巡场，参观“五夜”业态展陈等情况。

部分驻渝领事，商务部有关负责人，部分兄弟省市嘉宾，市有关部门、区县、企业代表参加。（记者 王翔）

(责编：曹淼、李源)

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