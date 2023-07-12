人民网北京7月12日电 （黄盛）国务院国资委12日在北京召开2023年全国节能宣传周国资央企推进会。会上，国务院国资委相关负责人、院士专家及中央企业代表就中央企业在推进节能低碳的路径方法和广泛开展节能低碳宣传教育、积极营造节能低碳浓厚氛围进行了探讨。

国务院国资委党委委员、副主任谭作钧表示，“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。国资央企要保持加强生态文明建设的战略定力，扎实推进“十四五”节能重点工作，把节能作为推进碳达峰碳中和、推动高质量发展的重要抓手，深入开展节能降碳主题宣传，努力推动节能工作再上新台阶，为建设能源节约型社会作出国资央企贡献。

中国工程院院士、原副院长，中国工程物理研究院高级科学顾问杜祥琬表示，实现碳达峰碳中和是顺应绿色发展时代潮流、推动经济社会高质量发展、可持续发展的必由之路，面临减排幅度大、转型任务重、时间窗口紧等诸多困难和挑战，必须保持战略定力，积极探索、主动作为、加快推动技术进步和发展转型。杜祥琬呼吁以关键技术的重大突破支撑高质量可持续发展下的碳中和。

国务院国资委社会责任局局长李军表示，推进能源转型，构建绿色低碳发展产业体系，争当能源清洁低碳转型的推动者、先行者、引领者；坚持创新驱动，夯实绿色低碳发展技术支撑，引领产业链绿色低碳升级；积极改革创新，持续提升碳排放管理水平和碳资产管理能力，争做绿色低碳制度建设中的创新示范者和积极引领者；践行绿色标准，营造节能降碳的良好社会生态。

会上，中国石油化工集团有限公司、国家电网有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、中国建筑集团有限公司和中国节能环保集团有限公司等5家中央企业作为石油石化、电力、钢铁、建筑、节能环保等行业中央企业的代表，分享了企业在节能降碳、绿色发展方面的经验。

(责编：杨曦、高雷)

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