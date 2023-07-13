国家矿山安监局挂牌督办精诚铁矿、弘霖煤矿瞒报事故查处
2023年07月13日09:09 | 来源：新华网
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原标题：国家矿山安监局挂牌督办精诚铁矿、弘霖煤矿瞒报事故查处
记者12日从国家矿山安全监察局获悉，该局已对山西忻州精诚铁矿、辽宁阜新弘霖煤矿瞒报事故查处进行挂牌督办。
国家矿山安监局有关负责人介绍，国家矿山安监局已派出2个工作组，分赴山西忻州市和辽宁阜新市，现场督导精诚铁矿事故瞒报核查工作和弘霖煤矿瞒报事故调查工作，要求深挖细查，办成铁案，提级调查弘霖煤矿瞒报事故。
据悉，国家矿山安监局日前印发关于严厉打击矿山瞒报事故行为的通知，部署矿山安全生产事故瞒报专项行动，开展对矿山瞒报事故大起底，要求各地对历史上接到的事故举报线索重新梳理核查，已经核查属实的瞒报事故要从重从快调查处理，要求每个矿山企业都要设立举报奖励公告牌。
此外，在全国统一的安全生产举报投诉电话12350基础上，国家矿山安监局近期又在官网公布了矿山安全生产举报电话010－64463182和010－64463011。
(责编：申佳平、陈键)
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