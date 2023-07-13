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航天科工集团持续推进快舟固体运载火箭系列化发展

谭元斌、宋晨
2023年07月13日09:09 | 来源：新华社
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原标题：航天科工集团持续推进快舟固体运载火箭系列化发展

　　航天科工集团持续推进快舟固体运载火箭系列化发展。目前快舟一号甲固体运载火箭已实现常态化发射，截至目前圆满完成18次发射任务，成功将34颗卫星送入预定轨道。快舟十一号运载火箭2022年成功发射后，火箭运载能力也得到进一步提升。

　　这是记者从7月12日在武汉开幕的第九届中国（国际）商业航天高峰论坛上了解到的消息。

　　为牵引商业航天融合发展，主办方在论坛上发布了超低轨通遥一体星座、天目气象探测星座、女娲星座、珞珈二号毫米波SAR遥感应用系统、武汉市卫星数据应用公共服务平台、航天星云·卫星资源共享服务平台（5.0）、四维地球遥感云服务平台、天龙三号大型液体运载火箭、威海一号激光通信载荷项目等9个商业航天重大项目。

　　7月12日，第九届中国（国际）商业航天高峰论坛在武汉开幕。（照片由航天科工集团提供）

　　武汉国家航天产业基地在论坛上进行了专题推介，并与11家企业现场签约。由湖北省、武汉市与航天科工集团共同打造的武汉国家航天产业基地，是我国首个航天产业综合发展基地，深耕商业航天运载火箭及发射服务、卫星平台及载荷、空间信息应用服务、航天地面设备及制造等四大主导产业，并辐射带动延伸产业发展。

　　论坛同期举办了商业航天产业主题成果展览，71家国内外企业和机构参展。记者现场看到，参展成果丰富，涵盖火箭发射、卫星研制、前端技术应用、产业链协作等。

　　航天科工集团董事长袁洁在论坛开幕式上说，公司将继续推进新型举国体制下的商业航天产业发展，打造具有航天特色、区域特点的商业航天产业集群，利用卫星数据在新型大众消费领域提供惠民服务。

　　本届论坛由武汉市政府、航天科工集团等单位联合主办，来自我国和14个国家的700余位各领域专业人士参加论坛。

(责编：申佳平、陈键)
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