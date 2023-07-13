符晓波

原标题：26国政府官员共研蓝色经济合作

2023年海洋经济高质量发展研修班12日在福建省厦门市开班，来自巴西、委内瑞拉、尼日利亚等26个国家海洋发展相关领域的30位政府高级官员开启为期8天的交流学习之旅。

“蓝色经济将成为全球经济增长新引擎，中国为各国讨论海洋经济发展提供了及时且重要的交流平台。”开班仪式上，缅甸投资与对外经济关系部部长坎佐表示，缅甸拥有众多沿海和海洋生态系统及资源，在发展海洋经济方面潜力无限，中国在发展海洋经济方面取得的成就及经验具有启发意义。此次缅甸一行学员将通过研修班在海洋生物技术、水产养殖等领域学习经验、借鉴技术、寻求发展合作。

研修班上，多国学员表达了对此次来华学习的期待。“中国是海洋经济发达的国家，很高兴能来这里学习水产养殖等海洋经济相关知识。希望将中国经验带回国，推动尼日利亚的海洋经济发展，期待两国未来在海洋相关产业有更深入的合作。”尼日利亚联邦农业和农村发展部渔业及水产养殖业司司长奥沙克帕姆万·威灵顿·奥莫拉格邦说。

巴基斯坦瓜达尔港务局处长穆尼尔·艾哈迈德认为，此次研修是学习中国海洋领域创新经验的好机会，未来希望通过中巴经济走廊加强两国港口部门的联动，共享海洋经济红利。

据悉，落户厦门的全球发展促进中心创新培训基地是落实全球发展倡议的重要平台。此次海洋经济高质量发展研修班是该基地今年1月揭牌后举办的首个线下培训班。研修班聚焦全球发展倡议重点领域、立足福建海洋与渔业优势，设计海岸带综合管理技术、海洋生物技术开发等特色课程和实地参访活动，经联合国总部举行的全球发展倡议高级别主题推介活动向全球发布后，得到“全球发展倡议之友小组”国家的高度关注和积极回应。

国家国际发展合作署副署长钟海东表示，全球发展倡议是构建人类命运共同体的生动实践，倡议提出一年多来，得到国际社会的广泛响应。“我们愿以全球发展促进中心创新培训基地为窗口，继续与各方通力合作，为广大发展中国家提供发展经验交流平台，推动全球发展倡议进一步走深走实”。

(责编：申佳平、陈键)

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