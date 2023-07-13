操秀英

原标题：渤海亿吨级油田群垦利6-1全面投产

记者12日从中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油）获悉，渤海亿吨级油田群——垦利6-1油田群实现全面投产，标志着我国成功掌握了非整装大型油田开发技术体系，对进一步提升国家能源安全保障能力具有重要意义。

据介绍，垦利6-1油田位于渤海南部海域，石油探明地质储量超过1亿吨，是我国渤海莱北低凸起浅层勘探发现的首个亿吨级岩性大型油田。油田群的开发主要包括4-1、5-1、5-2、6-1和10-1北等5个区块，由9座无人井口平台和1座中心处理平台组成，是中国海上迄今为止智能井口平台最多的开发项目。

垦利6-1油田群属于浅水三角洲沉积，储量虽大但油层薄、分布广、丰度低，用传统方式开发经济性不高。“我们依托周边油田，采用智能无人平台的方式进行开发，节省投资成本约20%，从设计到见产仅用了两年时间，创造了渤海亿吨级油田开发纪录。”中国海油天津分公司渤南作业公司副总经理冉从俊介绍说，截至目前，垦利6-1油田群日产原油突破8000吨，预计高峰时期每年可贡献原油超200万吨。

据了解，垦利6-1油田群井口平台采用智能化、无人化设计，177口井全部在无人平台使用远程控制，开发模式实现从人工为主、数据为辅的经验模式向数字化驱动、智能化协同的大数据辅助决策模式转变。中国海油天津分公司副总经理孙鹏霄表示，垦利6-1油田群是我国海上亿吨级油田开发中首次大规模采用智能联动集成应用，它的成功开发为推动同类型亿吨级油田的经济高效开发奠定了基础。

(责编：申佳平、陈键)

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