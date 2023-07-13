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助力大运会 氢燃料电池大巴整装待发

李诏宇
2023年07月13日09:14 | 来源：科技日报
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原标题：助力大运会 氢燃料电池大巴整装待发

　　记者12日获悉，由四川省成都市郫都区制造的80辆氢燃料电池大巴日前已整装待发，即将奔赴现场为第31届世界大学生夏季运动会服务。在成都大运会期间，这批氢燃料车辆将承担起接送运动员和工作人员的重要任务。

　　据东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司（以下简称东方氢能）相关负责人介绍，这批氢燃料电池大巴搭载了其自主研发的氢燃料电池动力系统。和锂电池大巴不同的是，氢燃料电池大巴采用氢气作为原料，只排放纯水且无二次污染。为全面保障车辆在大运会中的可靠运行，东方氢能的技术人员逐一对80辆氢燃料电池大巴开展了全面“体检”，确保车辆能圆满完成成都大运会中的交通接驳保障任务。

　　据估算，一辆氢燃料电池大巴每行驶100公里，可减少约80千克二氧化碳排放，年减碳量超过70吨，相当于4000棵树的固碳效果。

　　该负责人表示，氢能是未来国家能源体系的重要组成部分、用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，是充满朝气的新兴能源形式。氢燃料电池大巴是成都大运会期间唯一投入使用的氢能载客车辆，它将让世界各地的运动员近距离感受到中国科技的“氢能名片”。

(责编：申佳平、陈键)
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