刘垠

原标题：上半年税务部门助企购销超百亿

记者12日从国家税务总局获悉，今年上半年，全国税务系统累计搜集原材料短缺企业信息4262户，利用“全国纳税人供应链查询”功能匹配供应商15626户，帮助3670户企业有效实现购销，金额105.02亿元。其中，帮助制造业企业实现购销3041户，金额84.48亿元。

产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础，在关键时刻不能“掉链子”。为此，税务部门扎实开展主题教育，大兴调查研究，深入企业了解情况、询问需求，聚焦产业链供应链不畅的困难企业发展诉求，持续深化“补链助企”，在尊重企业意愿前提下，充分发挥税收大数据作用，为困难企业牵线搭桥，帮助企业拓展上游原料供给来源、打通下游产品销售渠道，助力供需双方对接。

山东烟台一家汽车零部件制造企业就是其中的受益者。今年以来，受原材料特种铜价格影响，企业出现原料供应紧张。烟台市税务局工作人员走访企业了解到这一情况后，迅速安排专人为企业查找合适的原材料供应商，最终成功找到江苏某钢材供应商。两家公司签订了总价87.73万元的铜材采购合同，并达成长期合作协议，一解企业原材料供应燃眉之急。

在辽宁，一家生物制药公司急需采购一批符合国家标准的医用氧气，但通过众多渠道都未找到符合条件的供货商。当地税务部门了解情况后开展点对点帮助，在“全国纳税人供应链查询”平台里按企业需求设置指标，筛选符合要求的供应商。在沟通合作意愿后，该税务部门向企业推送了供应商匹配名单，双方很快签订采购合同，保证了持续正常经营。

国家税务总局纳税服务司有关负责人表示，税务总局把“补链助企”纳入了今年“便民办税春风行动”的举措中，对“补链助企”的数据平台——“全国纳税人供应链查询”平台进行优化，丰富完善了企业信息，进一步提高了需求匹配度。平台优化后，查询功能的反应效率得到提高，更加便于精准帮扶，实现既“补链”又“强链”。

(责编：申佳平、陈键)

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