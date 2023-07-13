付毅飞

原标题：朱雀二号遥二火箭发射成功

7月12日9时0分，由蓝箭航天空间科技股份有限公司（以下简称蓝箭航天）自主研制的朱雀二号遥二运载火箭在中国酒泉卫星发射中心点火升空，随后进入预定轨道飞行，发射任务取得圆满成功。

该火箭由此成为全球首款成功入轨的液氧甲烷火箭，标志着我国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。

据介绍，该火箭为两级构型，箭体直径3.35米，全箭高度49.5米，起飞重量219吨，起飞推力268吨。整流罩最大直径3.35米，全长8.237米。火箭一级采用4台天鹊80吨级液氧甲烷发动机并联，二级采用1台天鹊80吨级液氧甲烷发动机和1台天鹊10吨级游动液氧甲烷发动机组合而成。

据蓝箭航天创始人兼CEO张昌武介绍，液氧甲烷是全球航天公认的推进剂发展方向，因为其容易获取，更能满足商业航天对于低成本、高频次发射的需求，不积碳、不结胶的特性对火箭发动机可重复使用更加有利。他同时表示，蓝箭航天站在中国航天发展60多年的起点上创业，有责任也有需要走一条创新道路，填补国内航天领域的一项空白。

朱雀二号火箭于2022年12月14日在酒泉卫星发射中心蓝箭航天火箭发射工位执行首飞试验，由于二级游机异常关机故障而导致任务失利。随后，蓝箭航天成立专项工作组迅速查明故障原因和故障机理，针对故障采取多项改进措施，并通过仿真、地面试验和发动机试车验证了改进措施的有效性，于2023年3月18日顺利通过故障归零评审。本次飞行试验为该型号火箭首飞失利后的复飞，主要考核运载火箭测试发射和飞行全过程方案的正确性、合理性，各系统接口的匹配性，为后续火箭正式商业飞行奠定基础，为火箭可靠性、安全性积累子样。

张昌武透露，朱雀二号共准备3发试验箭，此次发射前，遥三火箭已经完成总装。随着遥二任务取得成功，蓝箭航天将于2024年面向市场进行小批量交付，年产3至4发，2025年再翻一倍。同时，蓝箭航天已经启动可重复使用火箭项目，计划于2025年推动实施。

(责编：申佳平、陈键)

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