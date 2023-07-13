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中欧合作“微笑”卫星转入正样研制 计划于2025年发射

2023年07月13日09:15 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，北京时间2023年7月13日，太阳风-磁层相互作用全景成像卫星（SMILE，简称“微笑卫星”）中欧评审委员会主席正式签署SMILE任务转正样设计评审报告，标志着该任务完成初样阶段全部研制工作，全面转入正样研制阶段。

2023年6月26日至29日，经过4天的讨论与咨询，评审委员会认为，经测试和试验验证，SMILE任务初样各产品接口匹配，功能和性能指标满足任务要求；初样研制过程质量和技术状态受控。卫星和载荷按要求开展了正样设计，接口与技术状态明确，设计合理可行，功能和性能指标可满足任务要求；各大系统之间接口明确；正样研制技术流程、计划流程与质量控制点设置合理。评审委员会一致同意中欧联合SMILE任务转正样设计通过评审。

此次顺利通过的中欧联合任务级转正样设计评审是SMILE任务继2016年11月中国科学院批准中方工程立项，2019年3月欧洲空间局批准欧方工程立项，2020年1月通过中欧联合初样设计评审转入初样研制阶段之后的又一重要里程碑节点。SMILE卫星平台和载荷舱预计于2024年7月运抵欧洲空间技术中心（ESTEC）开展正样星集成与测试。

SMILE任务是中国首次与欧洲空间局进行任务级深度合作的空间科学探测任务，双方于2015年5月一致同意SMILE任务入选中欧联合空间科学卫星任务。其科学目标是探测太阳风-磁层相互作用大尺度结构和基本模式，探索日冕物质抛射事件驱动磁暴的发生和发展等。工程总体由中国科学院国家空间科学中心和欧洲空间局联合组成，卫星由中国科学院微小卫星创新研究院负责研制，运载火箭由欧洲阿丽亚娜空间公司负责研制，科学应用系统由中欧双方科学家联合组成，科学数据存储由国家空间科学数据中心和欧洲空间天体物理中心（ESAC）分别负责，测控系统以中方为主、欧方为辅，计划于2025年上半年在库鲁发射场发射。

(责编：赵竹青、高雷)
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