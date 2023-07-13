人民网北京7月13日电 （记者赵竹青）7月13日，在第九届中国（国际）商业航天高峰论坛上，中国航天科工集团空间工程总体部宣布正式启动超低轨通遥一体星座建设。

超低轨道是指轨道高度低于300公里的轨道，相较于传统轨道，超低轨道动力学环境复杂，需要抵消卫星轨道高度由于更高的大气阻力而快速衰减的影响。尽管超低轨道长期运行需要面对诸多技术挑战，但其也蕴含超高价值，包括因轨道高度下降，从对地“遥感”变为“近端”而实现的更低成本、更高观测分辨率、更短传输时延等，可实现同等分辨率下光学载荷重量、成本降低50%，SAR载荷重量、成本降低40%。

据介绍，该星座旨在打造“感、传、算”一体的超低轨星座及其应用系统，在实现分米级精准“感”知、分钟级实时“传”输的同时，通过先进星载智能处理、星端直连、星间通信实现空间信息直达用户终端，在满足抢险救灾、应急调度等重大行动对关键信息高分辨率实时观测、目标特性获取以及时效性的迫切需求的同时孵化卫星直接服务于大众的新型产业生态。

根据中国航天科工集团空间工程总体部发布的建设计划，超低轨通遥一体星座将按照总体规划、分步实施、逐步完善的原则分三阶段实施，同时聚焦于创新性突出、具有科学研究或实际应用价值，面向社会征集搭载载荷，目前已与国家林草局、国家灾研院等多家用户开展深度交流，达成初步合作意向。

在技术试验阶段，计划2023年完成超低轨通遥一体星座首发星发射，对超低轨道飞行技术、星载智能处理技术等关键技术进行验证；在业务验证阶段，计划2024年完成9星业务验证星簇发射，同时完成卫星数据公共服务平台建设，构建即时ToC遥感业务应用示范系统，提供1天级服务响应能力和信息直达用户大众；在规模组网阶段，预计2027年完成192颗星在轨组网，形成通遥一体的超低轨空间基础设施底座，实现全球覆盖的半小时级响应能力，2030年完成300颗星在轨组网运行，形成全球15分钟响应能力，助推空间经济发展，为全面建设航天强国提供重要支撑。

据悉，目前超低轨通遥一体星座首发星已完成正样产品设计与投产，将搭载光学遥感相机、星载智能处理设备、原子氧探测器等载荷，计划12月发射。

(责编：赵竹青、高雷)

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