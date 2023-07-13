人民网北京7月13日电 （记者赵竹青）7月13日，在第九届中国（国际）商业航天高峰论坛上，中国航天科工二院25所首次发布“威海一号”激光通信载荷项目，助力海洋遥感应用，为空间信息公路挂上“高速档”。

随着海洋经济建设的迅猛发展，我国对海洋数据大容量、实时性的传输需求不断提升。面向海洋高精度遥感数据实时传输需求，25所与威海市政府、威海市环翠区政府、哈尔滨工业大学（威海）结合各方优势，建设威海激光通信先进技术研究院，共同致力于高速激光通信技术发展。

据介绍，“威海一号”激光通信项目依托高精度瞄准捕获跟踪、海洋大气湍流修正等技术优势，创造性地架起星间、星地高速激光传输“桥梁”，并通过多颗卫星的激光“接力”，实现了大容量海洋遥感数据、渔船检测数据的实时回传。其通信容量可达传统微波方式的上百倍，相当于每秒可传输一部高清电影，成功实现激光通信的应用拓展至海洋遥感与管控领域。

“近年来，海洋信息的实时获取和渔船管控，一直是制约海滨城市发展的关键问题，随着‘威海一号’项目的建设和激光通信技术的应用，这一情况将成为历史。”项目技术负责人表示。

据悉，该产品现已全面完成测试，预计将于今年11月搭载卫星发射，入轨后将实现我国首次对海应用的星间—星地融合高速数据传输试验验证，为我国海洋经济建设、海洋信息获取提供有力支持。

(责编：赵竹青、高雷)

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