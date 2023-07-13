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济南发布《济南国际消费中心CBD商圈规划实施方案》

黄盛
2023年07月13日17:31 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （黄盛）日前，济南中央商务区招商推介会在北京举办，会议介绍了济南金融发展情况和金融载体建设、金融招商政策，发布了《济南国际消费中心CBD商圈规划实施方案》。

济南市人大常委会主任、济南中央商务区建设领导小组常务副组长韩金峰介绍，济南中央商务区（CBD）是济南市委市政府打造的区域性经济中心和金融中心，目前已经有超过6500家企业落户，并为企业发展提供优质服务。

济南市地方金融监督管理局（市金融办）党组书记、局长冯毅表示，近年来，济南市以科创金融改革实验区建设为抓选，聚焦服务实体经济防控金融风险，深化金融改革三大任务。目前，济南市金融业发展迅速，金融机构不断增加，金融规模持续扩大，金融体系逐步健全，金融业已成为支柱产业。同时，济南市金融业综合实力不断增强，金融业增加值连续保持高速增长，金融机构的存款和贷款余额也在增加。济南市还积极发展资本市场，推动企业上市并征行动计划，加强人才引进和培养，维护金融生态环境。

“济南中央商务区是济南市委市政府致力打造的经济中心和金融中心，也是历下区高质量发展的核心引擎。”济南市历下区委书记、济南中央商务区党工委书记杨传军说，核心区域规划体量达到1000万平方米，商务办公面积已建成260万平方米，今年还将有12座80万平方米商务楼宇建成交付，为金融总部科技创新产业发展提供坚实的支撑。

中国国际贸易学会副会长、中关村论坛首席顾问姚望表示，在中央商务区建设中，应注重发扬中华民族的优良传统，展现地方特色和传统文化的魅力；要面向未来，顺应数字经济时代发展，将数字经济作为CBD发展的重要方向。同时，各企业应积极关注和支持济南的发展，共同为CBD建设贡献智慧和力量。

商务部研究院流通与消费所副所长、研究员关利欣表示，CBD商圈高端产业加速集聚，区位比较优势明显，商圈建设起点高，商业发展空间大，商圈环境宜居宜业，吸引客群层次丰富，自贸试验区等政策聚集，能有效赋能商圈发展。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

 

(责编：杨曦、高雷)
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