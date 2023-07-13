人民网北京7月13日电 （记者孙红丽）近日，商务部等13部门印发了《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》。商务部新闻发言人束珏婷13日在商务部例行新闻发布会上说，自2021年以来，商务部会同相关部门分两批次选择80个城市，开展了城市一刻钟便民生活圈建设试点。截至今年6月底，试点城市累计建设便民生活圈2057个，涉及商业网点45万个，直接服务社区居民4201万人。

城市一刻钟便民生活圈，是指以社区居民为服务对象，服务半径为步行15分钟左右的范围内，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，多业态集聚形成的社区商圈。

束珏婷指出，仍有部分城市社区存在商业网点布局不科学、设施老旧、业态传统、服务单一等短板问题。商务部将从四方面加快工作落地：

一是注重问需于民，按照“缺什么、补什么”原则，把居民的需求清单转为项目清单，将居民满意度测评作为评价衡量工作成效的“金标准”。

二是注重因地制宜，坚持“因城施策、一圈一策”，分级分类进行便民生活圈建设，发展“一店一早”，补齐“一菜一修”，服务“一老一小”，助力提高居民生活品质。

三是注重统筹协调，将便民生活圈建设与其他社区工作相衔接，加强政策集成，形成工作合力。

四是注重强化保障，通过盘活利用资源、加大财政金融支持、优化营商环境等保障措施，提升社区居民生活消费的便利化、品质化水平。

(责编：孙红丽、高雷)

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