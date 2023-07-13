人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：《投资便利化协定》将为全球带来1万亿美元经济增长收益

2023年07月13日16:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月13日电 （记者孙红丽）近日，世贸组织成员成功结束《投资便利化协定》文本谈判。商务部新闻发言人束珏婷13日在商务部例行新闻发布会上说，据相关机构测算，《投资便利化协定》若顺利生效实施，可以为全球带来高达1万亿美元的经济增长收益。

束珏婷表示，投资便利化谈判是世贸组织规则与时俱进的重要尝试。谈判成功结束并达成《投资便利化协定》，这充分表明，在经济全球化面临多重挑战的背景下，世贸组织成员能够团结一致、共同应对全球挑战，多边贸易规则能够与时俱进、及时回应工商界期待和诉求。

《投资便利化协定》是全球首份多边投资协定，旨在增强各国投资政策透明度，简化投资审批程序，加强投资领域国际合作，推动全球投资流动更加顺畅。在当前全球经济不振、需求减弱、投资趋缓的形势下，该协定的达成对改善全球营商环境、增强全球投资者信心，将发挥积极作用。

束珏婷特别指出，100多个谈判参加方中，70多个是发展中成员，包括中国、巴西、印尼、柬埔寨、尼日利亚、塞拉利昂等。谈判由发展中成员发起，发展中成员还提出和参与联署了三分之二的提案，充分说明推动投资便利化符合时代潮流和成员方特别是发展中成员的经济发展需要，发展中成员已经成为国际规则制定的重要力量。

束珏婷表示，中国是吸引外资和对外投资大国，也是投资便利化议题的首倡方。《投资便利化协定》达成对我国推进高水平对外开放具有积极意义。一方面有助于我对标国际高标准经贸规则，营造市场化、国际化、法治化一流营商环境，吸引更多外资企业来华投资兴业，推动高质量发展。另一方面，有助于推动降低我国企业跨境投资成本，积极参与高质量共建“一带一路”，与各方一道实现互利共赢，共同发展。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：《投资便利化协定》将为全球带来1万亿美元经济增长收益
　　人民网北京7月13日电 （记者孙红丽）近日，世贸组织成员成功结束《投资便利化协定》文本谈判。商务部新闻发言人束珏婷13日在商务部例行新闻发布会上说，据相关机构测算，《投资便利化协定》若顺利生效实施，可以为全球带来高达1万亿美元的经济增长收益。…
金融监管总局：用“长牙齿”硬措施 为安全生产提供有力保障
　　人民网北京7月13日电 （记者罗知之）近日，国家金融监督管理总局召开专题电视电话会议，安排部署行业安全生产工作。会议明确，要强化监督问责，用“长牙齿”的硬措施，为安全生产提供有力保障。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部