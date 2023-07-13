人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融监管总局：用“长牙齿”硬措施 为安全生产提供有力保障

2023年07月13日16:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月13日电 （记者罗知之）近日，国家金融监督管理总局召开专题电视电话会议，安排部署行业安全生产工作。会议明确，要强化监督问责，用“长牙齿”的硬措施，为安全生产提供有力保障。

会议指出，要进一步深化对安全生产的认识，提高抓好安全生产工作的责任感紧迫感，准确把握当前安全生产形势，认真落实党中央、国务院决策部署，按照国家金融监督管理总局工作要求，坚决守牢安全生产红线底线。

会议强调，要深刻吸取教训，坚决克服侥幸心理和麻痹思想，持续性、常态化开展安全隐患排查，全面摸排隐蔽致灾因素，迅速有力落实整改要求；结合暑期、汛期自然灾害风险研判情况，强化监测巡查，配合落实避险要求，全力确保人员财产安全。要协同优化机制，金融机构积极主动履行安全生产社会责任，行业协会发挥好引领带动作用，形成安全生产工作合力。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：用“长牙齿”硬措施 为安全生产提供有力保障
　　人民网北京7月13日电 （记者罗知之）近日，国家金融监督管理总局召开专题电视电话会议，安排部署行业安全生产工作。会议明确，要强化监督问责，用“长牙齿”的硬措施，为安全生产提供有力保障。…
“珞珈二号”遥感图像发布 雷达成像填补国际空白
　　人民网北京7月13日电 （记者赵竹青）7月12日，国际首个星载Ka频段高分辨率SAR珞珈二号遥感应用系统发布在武汉商业航天论坛公布了入轨后获得的首批影像，画面里山峦、河流、公路、农田地貌分明。记者从中国航天科工二院23所了解到，影像成像的数据是由星载Ka频段高分辨率合成孔径雷达（SAR）提供，该雷达填补了国际上在该频段高分辨SAR卫星的空白。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部