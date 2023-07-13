人民网北京7月13日电 （记者罗知之）近日，国家金融监督管理总局召开专题电视电话会议，安排部署行业安全生产工作。会议明确，要强化监督问责，用“长牙齿”的硬措施，为安全生产提供有力保障。

会议指出，要进一步深化对安全生产的认识，提高抓好安全生产工作的责任感紧迫感，准确把握当前安全生产形势，认真落实党中央、国务院决策部署，按照国家金融监督管理总局工作要求，坚决守牢安全生产红线底线。

会议强调，要深刻吸取教训，坚决克服侥幸心理和麻痹思想，持续性、常态化开展安全隐患排查，全面摸排隐蔽致灾因素，迅速有力落实整改要求；结合暑期、汛期自然灾害风险研判情况，强化监测巡查，配合落实避险要求，全力确保人员财产安全。要协同优化机制，金融机构积极主动履行安全生产社会责任，行业协会发挥好引领带动作用，形成安全生产工作合力。

(责编：罗知之、高雷)

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