人民网北京7月13日电 （记者赵竹青）7月12日，国际首个星载Ka频段高分辨率SAR珞珈二号遥感应用系统发布在武汉商业航天论坛公布了入轨后获得的首批影像，画面里山峦、河流、公路、农田地貌分明。记者从中国航天科工二院23所了解到，影像成像的数据是由星载Ka频段高分辨率合成孔径雷达（SAR）提供，该雷达填补了国际上在该频段高分辨SAR卫星的空白。

为什么是Ka频段？据介绍，传统的雷达由于受到频段的限制，难以获得草、叶子、乔木、灌木等地貌的信息，而Ka频段由于其波长特性，能清晰分辨出林木、草地、农田等地貌信息，并反演地形等地理信息。这是其他现有在轨微波卫星不具备的特征。

基于此，星载Ka频段高分辨率SAR可以服务自然资源调查、水资源监测、灾害预警预报等多个领域，为国家基础地理测绘、“双碳”战略提供重要技术手段。

星载Ka频段高分辨率SAR是大范围、大比例尺的遥感数据能定期、快速、及时获取的“利器”，可全天时多天侯对地面目标进行观测并获取高分辨率微波影像。雷达图像接近光学效果，能满足目标识别级的遥感感知的高分辨率探测需求。

据了解，研制团队利用相控阵天线设计了多角度成像模式及视频成像模式，极大地丰富了目前星载雷达对地遥感探测的手段。多角度成像模式，可以克服陡峭山区雷达阴影、叠掩等几何畸变的制约，我国西南地区地势复杂，测图困难，测绘的数据处理起来也很复杂，星载Ka频段高分辨率SAR的观测结果则有望提供更优质的解决方案，为交通建设等建设规划提供数据支持。视频成像模式除了生成图片，还能生成动态视频，观测结果将更清楚、更立体、更动态。

(责编：赵竹青、高雷)

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