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江小涓：新的有利条件提供新机遇 我国数字经济竞争力较强

2023年07月13日18:41 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （尚城）“国家提出了全面建成社会主义现代化强国的中心任务，完成这个任务要求增长速度和增长质量并重，我们有信心有优势，但也有挑战。”在近期举办的2023新京报贝壳财经夏季峰会上，中国工业经济学会会长、中国社科院大学教授、国务院原副秘书长江小涓表示，要通过深化改革广泛调动市场主体的积极性，补齐高水平开放短板和开辟新赛道，来实现建设现代化强国的目标。

江小娟表示，要看到经济发展的优势，例如，我国科技能力显著提高、具有超大规模经济体、人力资本综合竞争力强、参与国际分工程度深、数字经济发展快规模大等。

“中国数字经济在全球竞争力强，我们的数字消费市场规模全球最大，12亿月活人数，每天7小时的上网时间，80亿小时的线上时长；产业规模最大，制造业占全球的比重远高于其他经济体，产业数字化的基础是要有产业，所以我们的产业数字化前景广阔。”她说。

她表示，全球化的推动力主要是数字全球化带来的影响。“100家最大的数字跨国公司疫情期间上涨的非常快，服务贸易中数字支撑的服务贸易已经超过了65%，数字支撑了我们全球化的快速发展。”

江小涓表示，今年以来“坚持两个毫不动摇”“促进民营经济发展”频繁在多个政府文件、会议中提出。民营经济发展状况成为决定经济增长速度的重要因素。2022年“中国制造业500强”中民企占72%；光伏产业全球前10强中8家都是中国民企；第四批专精特新“小巨人”企业里民营企业占比84%。开辟新赛道，抓住新机遇，在全球化过程中民营企业是重要的力量。

(责编：杨曦、高雷)
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