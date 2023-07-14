国家能源局：6月份全社会用电量7751亿千瓦时 同比增长3.9%
2023年07月14日09:04 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （记者王仁宏）国家能源局13日发布全社会用电量等数据显示，6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。
分产业看，6月份，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。
1-6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%。分产业看，第一产业用电量578亿千瓦时，同比增长12.1%；第二产业用电量28670亿千瓦时，同比增长4.4%；第三产业用电量7631亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量6197亿千瓦时，同比增长1.3%。
(责编：王仁宏、高雷)
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