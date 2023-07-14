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美联储褐皮书显示未来几月美国经济增长或放缓 7月份重启加息预期升温

2023年07月14日09:15 | 来源：证券日报
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　　据新华财经消息，北京时间7月13日，美联储发布年内第五份美国全国经济形势调查报告（俗称“褐皮书”）。褐皮书显示，自5月下旬以来，受访地区整体经济活动略有增长，其中5个地区报告经济轻微或适度增长、5个地区报告无变化、2个地区报告轻微和适度下降。受访地区表示，未来几个月美国经济增长或放缓。

　　从通胀角度看，褐皮书显示，受访地区价格总体出现小幅上涨，多个地区价格增速放缓，总体预期在未来几个月价格将企稳或下跌，褐皮书显示的调查结果也与美国刚刚发布的通胀数据情况基本相符。

　　北京时间7月12日晚间，美国6月份居民消费价格指数（CPI）出炉，超预期回落的数据指向通胀大幅“降温”。具体看，6月份美国CPI同比上涨3%（5月份为4%、市场预期为3.1%），连续第12个月出现涨幅回落，同时为2021年3月份以来最小涨幅。环比涨幅为0.2%，低于预期的0.3%水平。剔除波动性较大的食品和能源价格后，美国6月份核心CPI同比上涨4.8%，创2021年11月份以来最小涨幅；环比上涨0.2%，同样低于预期与前值。

　　巨丰投顾高级投资顾问张丽洁在接受《证券日报》记者采访时表示，美国6月份CPI数据降至两年多的最低水平，目前虽然离美联储2%的最终目标还有距离，但表明了通胀水平正朝着美联储预定的方向靠近。从目前来看，美国的通胀压力依然存在，预计后续仍将继续回落，但是速度会放缓。

　　在整体回落的大背景下，美国通胀增速的黏性仍不容小觑。在浙商证券李超团队看来，7月份高基数效应带动美国通胀快速回落的“蜜月期”已结束，CPI同比增速可能自7月份起小幅反弹，后续再度下行需要美国衰退压力显性化的催动。

　　此外，对于7月份美联储货币政策会议，业界普遍预计其或“重启”加息。张丽洁认为，结合近期美联储官员发出的“鹰派”信号，预计美联储7月份加息25个基点的可能性非常高。但是本次加息后，美联储9月份再次加息的可能性将大幅降低。

　　根据美联储公布的日程，北京时间7月27日，美联储将再次进行议息会议。《证券日报》记者在7月13日通过芝商所FedWatch工具测算，当前市场预期7月份美联储不加息的概率仅为7.6%，“重启”加息25个基点的概率高达92.4%。（记者 韩 昱）

(责编：王仁宏、陈键)
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