日前，央行公布的6月份金融数据表现亮眼，尤其是当月新增人民币贷款3.05万亿元，超出市场预期。其中，居民中长期贷款增加4630亿元，为年内次高水平，同比多增463亿元。有市场观点认为，支撑居民中长期贷款改善的因素之一是提前还贷情况缓解。

对此，《证券日报》记者咨询了多家银行。综合来看，近期提前还贷的热度确实较年初稍有“降温”，但并非完全“熄火”，当前办理提前还贷仍需排队。

中信证券首席经济学家明明认为，随着居民风险偏好修复，投资消费领域为居民资金提供更加丰富的去向，提前还贷潮有望逐步缓解，如果后续出台更加有力的政策，房地产销售也将进一步改善。

提前还贷潮“降温”

而非“熄火”

央行公布的数据显示，今年上半年居民中长期贷款增加1.46万亿元，其中6月份为4630亿元，超出市场预期。

浙商证券研报认为，居民中长贷新增量超预期，主要是由于6月份提前还贷情况缓解，支撑居民消费类中长期贷款同比降幅收窄甚至同比多增（中长期消费贷主要是按揭）。

对于提前还贷情况是否真的有所缓解，记者咨询了多家银行了解到，6月份以来，提前还贷的情况稍有减少。不过，这只是相对今年年初的“火热”情况有所“降温”，并非完全“熄火”。

记者以办理提前还贷业务为由致电了某国有大行客服，对方表示目前办理个人商业住房贷款提前还款仍需排队，具体的排队时间可以在线上办理时查询到。根据该客服给出的具体办理步骤，记者于7月13日下午登录该银行App的预约办理页面注意到，可预约的最早扣款日款是9月1日。

相较于年初动辄3个月以上的排队时间，目前明显已缩短不少。对于提前还贷的暂时“降温”，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，原因可能主要有两个：一是近期理财市场回暖，市场风险偏好回升，这会降低提前还贷需求；二是近期监管部门频繁发布风险提示，警示将房贷置换为经营贷等“转贷降息”行为可能隐藏违约违法隐患，这也在一定程度上给提前还贷潮“降温”。

明明表示，近期，提前还贷减弱可能与季末月份银行主动控制按揭早偿有关，此外固收、权益等资产表现好转，也会吸引一部分资金用于投资而非提前还贷。

居民中长期贷款

大幅增长恐难持续

一般来说，房贷是居民债务的主体，居民中长期贷款通常与房地产销售数据相同步。不过，6月份居民中期长贷款却与房屋销售情况相背离。

克而瑞研究中心近期发布的数据显示，百强房企6月份的销售额为5267.4亿元，同比降低28.1%。另据中指研究院数据显示，百强房企6月份单月销售额同比下降29.4%，环比下降19.0%。

对于居民中长期贷款与房屋销售数据之间的分歧，王青认为，推升居民中长期贷款的原因在于除提前还贷潮“降温”外，可能还有两个方面的原因：一是一些地区加大刚需购房支持力度，首付成数有所下调，这会相应增加居民中长期贷款规模；二是在加大信贷投放力度背景下，不排除一些银行可能在6月底之前集中发放部分按揭贷款，这一现象曾在今年3月份出现。

在华创证券研究所所长助理、首席宏观分析师张瑜看来，居民中长期贷款和房地产销售的背离背后是当下居民中长期贷款驱动因素的转变：2017年至2021年，居民中长期贷款中73%左右的资金是个人住房贷款，11%左右的资金是居民中长期非住房消费贷款，16%左右的资金是居民中长期经营贷款；今年以来，居民中长期贷款中大致70%是经营贷款，15%左右是个人住房贷款，15%左右是居民中长期非住房消费贷款。

“6月份居民中长期贷款虽然同比多增，但并不能对应居民购房预期修复，或只是对应普惠金融政策的发力。”张瑜表示。

展望后期，明明认为，在房地产销售回暖前，居民中长期贷款很难出现趋势性好转，后续大幅增长的势头存在不确定性。

王青预计，短期来看，居民中长期贷款受季节性因素影响明显，类似6月份的大幅增长势头恐难在7月份持续，但再现4月份较大规模负增长的可能性也不大；从同比增幅角度来看，下半年居民中长期贷款有可能呈现稳中渐强态势。（记者 刘 琪）

(责编：王仁宏、陈键)

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