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上半年中国经济表现如何？有哪些新变化和新特点？权威分析来了

刘颖 张道峰
2023年07月14日09:18 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：上半年中国经济表现如何？有哪些新变化和新特点？权威分析来了

　　2023年时间已经过半，近期各部门陆续公布上半年的经济数据，上半年中国经济表现如何？有哪些新变化和新特点？记者采访了多位高端智库的权威专家和研究机构的首席经济学家，来听听他们对于上半年经济形势的分析和解读。

　　先来关注外贸。最新数据显示，今年上半年，我国货物贸易进出口总值20.1万亿元人民币，同比增长2.1%。

　　从数据看，和去年同期相比，上半年我国外贸增速明显放缓。那么，如何看待2.1%的增速，中国外贸对全球贸易的贡献如何呢？

　　面对外界对于中国外贸增速放缓的担忧，商务部研究院对外贸易研究所所长梁明认为，同比看起来虽然走得“慢”了一点，但环比是在一步一个脚印地稳步前行。而贸易放缓是各个经济体面临的共同挑战，困难更多是全球性的。上半年，在国际需求大幅放缓的背景下，我国进口规模、出口规模均创下历史同期新高，中国作为全球货物贸易第一大国的地位越来越稳固。

　　商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所所长 梁明：中国依然是全球贸易的稳定器，从我们监测的前五个月的数据来看，比如说像日本，它的出口是同比下降了6.4%；像韩国，它的出口下降是13.4%。中国的外贸是实现一个正增长的，对世界贸易的增长的贡献度也是进一步得到提升的。

　　上半年我国外贸不仅稳住了规模，还出现了一些积极变化。贸易新业态、新模式和新产品快速成长，成为拉动我国外贸增长的中坚力量。以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池，“新三样”为代表的新商品，持续保持高速增长。

　　商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所所长 梁明：我们监测到，我们出口的纯电动汽车，国际市场份额已经达到20%左右了，那么下一步增长的空间还是很大的。

　　中国出口信用保险公司首席经济学家王稳：从重点行业和区域发展情况来看，新能源出口、整车出口、新业态的出口和服务贸易的出口，同比都表现非常强劲。

　　多个指标显示我国外贸活力将进一步增强

　　当前，外需减弱对我国外贸的直接影响仍在持续，那么下半年，我国外贸走势如何？从外贸市场一线的多个先行指标来看，下半年我国外贸能否继续保持稳定增长呢？

　　作为我国唯一的政策性保险机构，中国出口信用保险公司是保障我国外贸出口的重要力量，企业的业务数据紧贴市场一线，从上半年外贸企业申请国外买家限额，也就是企业投保意向的指标看，外贸企业的发展活力在持续释放。

　　中国出口信用保险公司首席经济学家王稳：今年1到6月份，中国信保接到出口企业限额申请的数量同比增长了9.5%，申请的金额同比增长了14.8%，这两个指标是出口形势变化的先行指标，这个限额申请数量的增长，就反映了企业拓展海外市场的意愿在增强，同时也预示着，企业的海外订单数量在增长，出口业务量在增长。

　　此外，我国出口价格指数自2022年以来持续高于同期进口价格指数，今年5月，出口及进口价格指数分别为105.3和95，相差超过10个百分点，是2016年以来的最高水平。

　　浙商证券首席经济学家 李超：反映出我们整个产成品是有性价比的这样一个竞争力。我们是全世界唯一一个工业门类最齐全的国家，在这个背景下，使得我们在制造业的整个的竞争力，也是不断地在加强。

　　从市场主体看，上半年，我国有进出口实绩的外贸企业54万家，同比增加6.9%。其中，民营企业不断扩容，同比增加8.3%，继续保持我国外贸第一大经营主体位置。

　　商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所所长 梁明：民营企业进出口的增速是明显好于我们外贸整体增速的，民营企业外贸进出口总额的规模占我国外贸总规模的比重，始终在一半以上，不仅发挥了外贸稳定器的作用，也是我国外贸结构优化的一个重要特征。

　　中国依然是稳定全球产业链供应链的重要力量

　　近期，随着内外部贸易环境的变化，国内部分行业存在订单流出和产业外迁的现象。面对这样的担忧，业内专家表示，这些订单流出的规模是可控的，影响是有限的。

　　专家表示，部分产业的外迁符合经济规律。中国出口国际市场份额已连续14年居全球首位。随着国内产业的持续升级，要素结构在发生变化，一些企业主动进行了全球布局，将他们一部分的制造环节转移到国外，这是贸易投资分工合作的正常现象

　　商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所所长 梁明：从目前我们跟踪的情况来看，部分中国外贸企业的对外转移，是以加工组装环节的对外转移为主。总体来看，我们外贸企业产业链对外转移还是很少发生的。

　　专家表示，即便是少数产业出现了外迁或订单外流，对中国出口的影响不大。

　　浙商证券首席经济学家 李超：它的产业链其实并不完整，所以即便新增产能布局在那个地方，实际上仍然对中国的出口是带动的。我举一个比较简单的例子，比如说生产一个转椅，转椅可能底下有个轮轴，这个转椅的组装可能是放在越南或墨西哥，但这个轮轴实际上仍然要从中国进口。

　　根据世贸组织公布的最新国际数据测算，前4个月，我国出口产品占国际市场份额实现了小幅提升，我国依然是稳定全球产业链供应链的重要力量。

(责编：申佳平、陈键)
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