李金磊

原标题：养老金开始上涨！你的养老金涨了多少钱？

2023年养老金上涨开始落地。

进入7月以来，全国多地陆续发布了2023年养老金调整方案，兑现养老金的上涨。你的养老金今年涨了多少？

多地发布养老金调整方案

根据人社部和财政部联合发布的《关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》，从2023年1月1日起调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平。全国调整比例按照2022年退休人员月人均基本养老金的3.8%确定。各省以全国调整比例为高限确定本省调整比例和水平。

中新财经注意到，近日，宁夏、辽宁、河南、河北、江西、天津等多个省区市正式公布了2023年养老金调整细则。

2022年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员，可以参与今年养老金上调。

养老金上涨金额怎么算？

有些退休人员会认为，既然今年养老金上涨3.8%，那就在自己的养老金基数上直接增长3.8%，就是养老金的上涨金额，但其实这样的算法并不正确。

养老金调整具体怎么算呢？按照要求，2023年养老金调整采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的办法，并实现企业和机关事业单位退休人员调整办法统一。

也就是说，养老金上涨金额按照“定额调整+挂钩调整+倾斜调整”的步骤来计算。

其中，定额调整指同一地区各类退休人员统一增加相同额度的养老金，体现社会公平。以河北为例，其定额调整为40元。

挂钩调整指与个人缴费年限、养老金水平双挂钩，体现多缴多得、长缴多得的激励机制，使在职时多缴费、长缴费的人员，调整养老金时增加的也相对较多。河北明确，缴费年限(含视同缴费年限)每满一年每月增加1元；按照本人2022年12月发放的月基本养老金的1.4%每月再增加基本养老金。

适当倾斜体现重点关怀，主要是对高龄退休人员和艰苦边远地区群体予以照顾，这些人可以适当多涨养老金。

以河北养老金调整方案为例，退休人员缴费年限30年，养老金3000元，不享受倾斜调整，那么可以上涨的养老金为：定额调整40元+缴费年限挂钩调整30×1元+养老金挂钩调整3000×1.4%=112元。

资料图。张云 摄

哪些人可以多涨养老金？

从多地发布的养老金调整方案来看，享受倾斜调整的主要是高龄退休人员、艰苦边远地区退休人员、企业退休军转干部等。

以第一个公布养老金调整方案的宁夏为例，年满70周岁不满75周岁的每人每月再增加基本养老金10元，年满75周岁不满80周岁的每人每月再增加基本养老金15元，年满80周岁以上的每人每月再增加基本养老金20元。

此外，艰苦边远一类区的每人每月再增加基本养老金10元，对艰苦边远三类区的每人每月再增加基本养老金15元；企业退休军转干部调整后基本养老金水平低于自治区企业退休人员基本养老金平均水平的，补齐到自治区企业退休人员基本养老金平均水平。

每人养老金都涨3.8%吗？

今年养老金涨幅为3.8%，意味着每个人的养老金涨幅都是3.8%吗？

宁夏人社厅解释，具体到“3.8%”的调整比例，这是全国企业和机关事业单位全部退休人员待遇调整的人均水平，并不是企业和机关事业单位每一位退休人员都以各自的基本养老金水平为基数、都按照3.8%的比例直接调整。具体到每一位退休人员，由于缴费年限和养老金水平不同等原因，实际增加的养老金绝对额是不同的，对应到占个人养老金的比例也是不同的。

天津人社局也解释，上述增幅为平均增幅，不是简单地对每个退休人员都按照3.8%调整，具体到每个人，其调整标准与本人缴费年限、养老金水平、年龄等具体情况相关。

增加的养老金何时发放？

目前，多地明确增加的养老金发放到账的时间是在7月31日前。

需要说明的是，各地发放到位时间可能不尽相同，但对退休人员而言，无论各地在何时开始组织发放，都将从2023年1月1日起补发。

天津人社局表示，本次调整增加的基本养老金于7月31日前发放到位，今年1至6月调整增加的养老金一并补发。

目前已经有地方补发到位。宁夏人社厅官网信息表示，73.16万名退休人员2023年调增基本养老金已于7月8日全部发放到位，人均每月调增148元。

(责编：申佳平、陈键)

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