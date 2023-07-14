申铖

原标题：三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险覆盖全国所有产粮大县

记者13日从财政部了解到，财政部、农业农村部、国家金融监督管理总局日前联合发布通知称，扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围至全国所有产粮大县。

据悉，我国已在部分粮食主产省份的产粮大县，针对稻谷、小麦、玉米三大粮食作物，开展完全成本保险和种植收入保险。根据通知，此次进一步扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围，旨在推动提升我国农业保险保障水平，稳定种粮农户收益，支持乡村振兴，更好服务保障国家粮食安全。

根据通知，完全成本保险为保险金额覆盖物化成本、土地成本和人工成本等农业生产总成本的农业保险；种植收入保险为保险金额体现农产品价格和产量，保障水平覆盖农业种植收入的农业保险。保险保障对象包括适度规模经营农户和小农户等全体农户和农业生产经营组织。

(责编：申佳平、陈键)

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