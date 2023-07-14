2023年上半年国内旅游总人次23.84亿 同比增长63.9%
2023年07月14日09:20 | 来源：新华社
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原标题：2023年上半年国内旅游总人次23.84亿 同比增长63.9%
文化和旅游部7月13日公布2023年上半年国内旅游数据。根据国内旅游抽样调查统计结果，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%。
分季度看，2023年第一季度，国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%。第二季度，国内旅游总人次11.68亿，同比增长86.9%。
上半年，国内旅游收入（旅游总花费）2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，增长95.9%。
(责编：申佳平、陈键)
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