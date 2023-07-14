李丽云

原标题：全球首台“玲龙一号”反应堆核心模块竣工发运

13日，全球首台“玲龙一号”反应堆核心模块在一重集团大连核电石化有限公司竣工验收、启航发运，标志着我国在模块化小型堆技术创新和核电重大技术装备国产化方面实现了“零”的突破，跻身世界前列。

“玲龙一号”反应堆是国家“十四五”规划的核能先进堆型示范工程之一，是继“华龙一号”后又一国内自主创新重大成果。“玲龙一号”具备小型化、模块化、一体化、非能动等先进革新型技术，具有制造周期短、安全性高、用途广泛、部署灵活、设备成熟度高、工程可实施性好等突出优势。作为清洁的分布式能源，其在供电的同时可满足海水淡化、城市区域供热和工业供热、偏远地区和矿区、海岛、高耗能企业自备能源等多应用场景的能源需求。

中国一重突破了主泵接管狭小空间内隔板焊接、蒸汽腔接管全位置焊接、筒体组件最终精加工、蒸汽发生器高精度安装、全拘束镍基合金与不锈钢全位置焊接等多项关键核心技术，实现了工程化应用。

随着全球首台“玲龙一号”反应堆核心模块的竣工发运，我国核电重大技术装备制造实现了从“跟跑”“并跑”到“领跑”的跨越。此举将带动我国核能相关产业群高水平发展，形成又一重要堆型的“中国品牌”，对于开拓国际小型堆市场、加快“走出去”的发展步伐具有重大意义。

(责编：申佳平、陈键)

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