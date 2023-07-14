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夏粮优质优价购销活跃 全国粮食主产区已累计收购小麦超3000万吨

2023年07月14日09:36 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局发布最新数据，自夏粮进入旺季收购以来，全国粮食主产区已累计收购小麦3190万吨，与常年水平大体相当。目前，小麦购销较为活跃，优质优价特征明显。

眼下，随着新收获小麦集中上市，河南省安阳市内黄县的各粮食收购点也迎来了忙碌高峰。

在内黄县中召乡西街村的田边，一顶帐篷，一张桌子，一把椅子，一台地磅秤构筑起了一个简易的收粮点，“售粮车开进地头称重、卸粮、结算，粮一出手钱就到手。”种粮大户胡国领满眼是笑。

“村两委担心遭遇阴雨天气，晒粮困难，提前联系了小麦收购点到地头来收购。每斤小麦价格在1.3元-1.4元之间，价钱合适卖粮方便。”胡国领说道。

“阴雨天易给农户在收割和售粮时期带来不小的损失，该村两委通过提前联系粮食收购点，请他们在田间地头直接将抢收的小麦进行回收，并联系好烘干厂进行粮食烘干，为农户解决了晒粮难和存粮难的问题。”内黄县农业农村局相关负责人介绍，依托“农户+收购点+烘干厂”模式，将农户手里的小麦直接“变现”，保证了粮食颗粒归仓，更守护了种粮农民的“钱袋子”。

纵观今年夏粮整体收购情况，国家粮食和物资储备局相关负责人表示，今年夏粮收购呈现进度快、品质好、市场活等特点。“从已收获小麦品质看，新麦质量总体较好。从市场看，新麦上市以来，加工、储备、贸易等各类企业采购意愿较强，积极入市收购，市场活跃度高。”

“当前，要密切跟踪粮食市场形势，确保夏粮收购进展顺利和粮食市场平稳运行。要把加强粮食收购监管摆在突出位置，牢牢守住农民‘粮卖得出’的底线，做到颗粒归仓。”该负责人预计，今年夏粮旺季收购量将达1300亿斤左右，保持在较高水平，小麦、早籼稻价格较高，启动托市收购的可能性较小。

(责编：申佳平、高雷)
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