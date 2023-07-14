人民网北京7月14日电 （焦磊）随着人工智能技术不断发展，国内大模型在各大科技公司加速涌现。推动大模型产业化应用，部署建立行业大模型，加速与国内各行业深度融合，已成为我国产业升级的重要举措。

今年以来，北京、上海、深圳三地相继发布支持人工智能产业发展的政策文件，围绕打造人工智能技术底座、拓展人工智能应用场景、加强相关领域人才高地建设等方面作出相应部署。业界认为，政策聚焦人工智能产业发展，体现出通用人工智能正成为未来科技创新前沿。

日前，天眼查与华为云共同发布商查领域首款大模型——“天眼妹”可信商业助理。作为基于“可信数据+可信算法”的面向个人端的可控大模型，“天眼妹”在2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛上被授予“北京市通用人工智能大模型行业应用典型场景案例”称号。

今年以来，大模型作为人工智能领域最前沿的研究成果，在国内众多科技公司研发推动之下，已开发出多款行业应用，并且快速渗透到各应用场景中，形成人机之间运用自然语言对话的新范式。

业内分析认为，目前，大模型大多是基于语言模型的前向预测，这个过程通常只能生成一次，没有回溯能力，同时也缺乏系统控制的推理分析能力。此外，大模型在可靠性和一致性上还存在局限性。以商查行业为例，面对用户的商业问题查询场景时，未经规范的大模型难以给出可信答案。据天眼查相关负责人介绍，与一般的垂类知识库不同，商业领域的数据和信息是时刻变动的。企业的股权结构、营业范围、资金实力、经营风险等数据可能时刻发生变化，并且需要结合商业惯例和法律法规，通过复杂的计算和判断规则形成进一步的结论。

据了解，大模型在回答商业类问题时，基于语料训练生成的大模型，其本质上仍然是一个概率生成模型，无法在自己的知识系统找到最新最准确的答案，也不能通过访问互联网的公开数据来获得结论。此外，当用户的问题需要复杂的推理时，大模型的概率性本质会导致每次产生不同的结果。

为解决上述痛点，“天眼妹”可信商业助理借助华为云的盘古大模型技术,通过大模型对于用户意图的理解结合天眼查商业公开数据，为用户提供准确的商业信息。在技术创新上，“天眼妹”可信商业助理利用预训练语言模型中的自然语言理解能力、思维链推理能力，结合天眼查的中控技术，精准识别用户真实意图，并返回天眼查商业知识库中的商查数据和商查知识结果，实现数据可信。在算法上，“天眼妹”可信商业助理解决了传统商查工具不能识别用户自然语言的问题，又保证了结果的可靠和一致性，实现算法可信。

天眼查创始人柳超表示，未来希望能与华为云一起，持续迭代“天眼妹”，使每个人都能用上越来越专业的可信商业助理，同时共同探索垂类可信大模型技术，在更多关键任务场景下的效果与突破。

据了解，天眼查现已覆盖全国超3亿用户，收录全国3.1亿、全球6.4亿社会实体，300多个信息维度及时更新，能为广大用户提供方便快捷、精准有效的商业查询服务。报告显示，天眼查市场渗透率近80%，被纪检、审计、税务、公安、经济管理等领域的各级党政机关和国家开发银行、中国石油、中国石化、华为、字节跳动、美团等各类企业广泛应用。

(责编：申佳平、高雷)

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