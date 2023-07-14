人民网北京7月14日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，由于去年同期受燃油车购置税减半等政策拉动产销呈现高增长，1至6月累计增速较1至5月有所回落。

图片来源：中汽协会数据微信公众号

2023年6月，汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%；2023年1至6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。

2023年6月，乘用车产销分别完成221.9万辆和226.8万辆，环比分别增长10.4%和10.6%，产量同比下降0.9%，销量同比增长2.1%；2023年1至6月，乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。

2023年6月，商用车产销分别完成34.2万辆和35.5万辆，环比分别增长6.3%和7.3%；同比分别增长31.3%和26.3%；2023年1至6月，商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。

2023年6月，新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%；2023年1至6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。

数据显示，1至6月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售1104.3万辆，占汽车销售总量的83.4%。在汽车销量排名前十位企业中，与上年同期相比，比亚迪销量增速最为显著，奇瑞控股、北汽集团和吉利控股也呈两位数较快增长，中国一汽、长安汽车和广汽集团小幅增长，长城汽车微增，其他企业呈不同程度下降。

(责编：王连香、高雷)

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